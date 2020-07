Nel ASA Aktie: Die Angst ist weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nach ihrem ebenso kurzen wie heftigen Kurssturz am Freitag, von 1,75 Euro ging es hinab auf 1,49 Euro, hat sich die Aktie von Nel ASA wieder stabilisiert. Nachdem die Papiere des norwegischen Produzenten von Elektrolyseuren zur Wasserstoff-Gewinnung bereits am Montag bei 1,75 Euro aus dem Handel in Frankfurt gingen, pendelte die Nel-Aktie am Dienstag zwischen 1,70 und 1,81 Euro, ging letztlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



