Nel ASA-Aktie: Alles wie gehabt!

Nach einer leichten Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche neigte die Nel ASA-Aktie in dieser Woche schon wieder zur Schwäche. Am Donnerstag kam es nach deutlichen Verlusten zu einem Test der Supportzone bei 13,2/13 Norwegischen Kronen (NOK). Immerhin zeigen die Käufer am Freitag eine Reaktion und lassen den Kurs im Tagesverlauf wieder ansteigen. Zur Stunde notiert der Anteilsschein bei 13,28 NOK. Um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung