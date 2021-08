Nel ASA-Aktie: Alles wie gehabt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nach einem vielversprechenden Wochenstart haben bei der Nel ASA-Aktie in den letzten Tagen die Bären wieder die Kontrolle übernommen. Am Mittwoch war der Kurs im Tagesverlauf bis auf 15,28 norwegische Kronen (NOK) geklettert und hatte an dieser Stelle ein 2-Wochen-Hoch markiert, doch die Nähe zur Abwärtstrendlinie hat das Verkaufsinteresse wieder ansteigen lassen. Die Aktie prallte nach unten ab und notiert aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung