Die Börsen lehren uns – nichts ist gewiss. Der Kurs der Aktie von Nel Asa ist am Dienstag um annähernd 6 % nach oben geklettert. Das ist eine Überraschung. In den Tagen zuvor sah es so aus, als würden die fallenden Notierungen damit zu tun haben, dass der CEO, der ohnehin zum 3. Quartal nicht mehr an Bord sein wird, 50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung