Nel ASA Aktie: Der Absturz hatte Gründe!

Der Start in die neue Börsenwoche für Nel ASA kann als kleiner Erfolg gewertet werden. Nachdem sich die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten bereits am Freitag von zwischenzeitlich nur noch 1,63 Euro stark verbessert hatte, ging es am Montag noch einmal nach oben. 1,78 Euro standen an der Börse Stuttgart zum Handelsschluss bei der Nel-Aktie zu Buche. Innerhalb von weniger als zwei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



