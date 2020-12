Nel ASA: 2020 war gut, aber was passiert 2021?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Wohl kaum eine Aktie war 2020 so sehr im Fokus der Anleger wie Nel ASA. Kein Wunder, denn erstens hat der norwegische Wasserstoffspezialist eine beeindruckende Rallye hingelegt und zweitens ist Wasserstoff vielleicht der größte Trend unserer Zeit überhaupt. Natürlich musste auch Nel ASA mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie heftige Einbußen hinnehmen, konnte diese jedoch schnell wieder aufholen. Unter dem Strich ein Super-Börsenjahr für die Norweger. Doch wie geht es 2021 weiter?

Beim Thema Wasserstoff ist derzeit richtig Musik drin. Zahlreiche Länder lassen hier ein Förderprogramm nach dem anderen raus. So wurde kürzlich bekannt, dass die USA ein riesiges Corona-Hilfspaket plant. Dabei sollen Teile des fast eine Billion US-Dollar schweren Rettungspakets auch in die Verlängerung von Steuererleichterungen für erneuerbare Energien fließen. Gute Aussichten also, dass auch Nel ASA von dem Kuchen etwas abbekommt.

