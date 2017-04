Nektar Therapeutics (NKTR): Rallye-Start erfolgt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Rückblick: Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Nektar Therapeutics (ISIN: US6402681083) gehört eher zu den „wilden“ Wertpapieren an der Wall Street. Immer wieder werden die Kurse von starken Momentum-Anstiegen, aber auch von scharfen Abverkäufen begleitet. Dies liegt auch daran, dass wir es hier eher mit einem sogenannten Small-Cap, einer marktengen Aktie, zu tun haben.

Meinung: Positive Testresultate haben den Kursen zuletzt wieder neuen Auftrieb verschafft. So sahen wir alleine in den letzten Handelstagen einen Kursanstieg von über 40 Prozent. In der vorigen Woche ging die Aktie in eine wohlverdiente Verschnaufpause über. So bildet sich gerade ein bullischer Wimpel aus, welcher noch diese Woche nach oben gebrochen werden könnte.

