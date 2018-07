Nektan: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Nektan-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse London mit 20,5 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Anwendungssoftware".Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Nektan entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Nektan damit 35,61 Prozent unter dem Durchschnitt (12,97 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 19,09 Prozent. Nektan liegt aktuell 41,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

