Nein, Tether ist nicht größer als PayPal! (Erneut: Was für ein unpassender Vergleich!)

Kryptowährungen wie Bitcoin oder auch Tether versetzen einige Investoren noch immer in helle Aufregung. Ob man sich auf diesen Mix einlassen will, sollte letztlich jedem Anleger selbst überlassen sein. Ich schätze, das kann ein Kompromiss sein, auf den sich Kritiker und Euphoriker gleichermaßen einigen können.

Was ich allerdings weiterhin für mehr als fragwürdig halte, sind unsinnige Vergleiche. So ist der Bitcoin beispielsweise schon einmal mit dem Kreditkartenunternehmen Visa verglichen worden. Auch andere Vergleiche, die hinken, sind bereits getroffen worden.

Zeit für eine neue Runde: Denn jetzt hat es offenbar Tether und PayPal (WKN: A14R7U) erwischt, wobei die digitale Währung den Zahlungsdienstleister (!) übertreffen sollte. Schauen wir einmal, was Investoren wissen sollten. Oder, besser, nicht wissen brauchen.

Tether größer als PayPal? Ha, was ein Witz!

Erneut ist es ein ziemlich kryptonahes Onlinemedium, das eine derartige Schlagzeile in die Welt setzt. Demnach übersteige das täglich abgewickelte Transaktionsvolumen von Tether jetzt das von PayPal, aber auch von Bitcoin. Das ist offensichtlich eine Schlagzeile wert. Ja, sogar den Slogan, dass PayPal links liegen gelassen würde. Aber sparen wir uns die Kritik für einen späteren Zeitpunkt.

Das sei ein Indikator dafür, dass sogenannte Stable Coins inzwischen mit der traditionellen Finanzwelt mithalten könnten. Überraschend sei das höhere Transaktionsvolumen im Vergleich zum Bitcoin nicht, da diese digitale Münze offenbar vermehrt zur Wertanlage genutzt werde. Im Vergleich zu PayPal sei das jedoch eine Überraschung. Immerhin handele es sich bei dem US-Zahlungsdienstleister um eine der beliebtesten Zahlungsmethoden, wenn es um Onlinezahlungen gehe.

Um an dieser Stelle ganz fair zu bleiben: Der besagte Schreiberling erwähnt zumindest selbst, dass der Vergleich etwas hinkt. Die Anwendungsfälle seien aufgrund der Finanzspekulation und „Shopping im Internet“ (nicht meine Wortwahl) sehr unterschiedlich. Das offenbart allerdings auch bloß eine sehr, sehr selektive Wahrnehmung.

Es bleibt dabei: Äpfel mit Birnen

Der Halbsatz mag die Aussagekraft von selbst wieder etwas entkräften. Dennoch bleibt es dabei, dass Äpfel und Birnen verglichen werden, um die vermeintliche Größe von Kryptowährungen hochzupushen. Wenn Tether oder Bitcoin, ganz gleich, welche Kryptowährung, eine Währung sein wollen, so müssen sie sich auch mit gängigen Währungen vergleichen lassen. Sprich, der US-Dollar ist eine Referenz. Oder auch der Euro. Von mir aus auch Lira, Renminbi oder etwas anderes. Nicht allerdings das Transaktionsvolumen eines Zahlungsdienstleisters, der einen gänzlich anderen Dienst in den Vordergrund stellt.

Und außerdem, um kurz kleinkariert zu sein: Wenn man an dieser Stelle schon hyperventiliert, was die eigene favorisierte Vergleichsgröße anbelangt, sollte man fairerweise sagen, dass PayPal mehr als bloß ein Zahlungsdienstleister für Shopping im Internet ist. Auch Alltagszahlungen zwischen Privatpersonen können mithilfe des Dienstleisters schließlich abgewickelt werden.

Warum werden Größenvergleiche immer so selektiv angegangen? Das ist für mich die Frage, die die eigentliche Thematik unterstreicht. Sind Tether oder Bitcoin gemessen am globalen Zahlungsvolumen wirklich so gering, dass sich solche Größenvergleiche nicht anbieten? Das wäre etwas, das mich als verhaltener Skeptiker wirklich interessieren würde. Und wo ich gerne eine ungeschönte Antwort erhalten würde.

Investoren, bleibt Foolish!

Foolishe Investoren sollten vorsichtig bleiben. Gängige kryptonahe Portale sparen selten mit fragwürdigen Vergleichen. Ob das die Dimension von Bitcoin, Tether oder was auch immer verdeutlicht? Ich sehe das jedenfalls nicht. Authentischere Vergleiche sind hingegen eher Mangelware. Das wirft kein gutes Licht auf die Medien und den Ansatz selbst.

