Nein, der Markt ist nicht gerade abgestürzt

Letzte Woche sank der FTSE 100 im Laufe des Handelstages um etwas mehr als 2,3 %. Obwohl wir Investoren natürlich lieber einen unendlichen Anstieg unserer Aktienbestände hätten, gibt es wieder einmal keinen Grund zur Panik. Welche „Signale“ du auch immer hören magst, der Aktienmarkt ist letzten Montag nicht abgestürzt!

Der Begriff „Crash“ wird normalerweise verwendet, wenn die großen Börsenindizes in einem relativ kurzen Zeitraum mehr als 10 % ihres Wertes verlieren. Man denke nur an die Dot-Com-Blase von 1999-2000. Der Schwarze Montag 1987. Das Ende der „Roaring Twenties“ im Jahr 1929. Und, ja, der Covid-19-Crash im Jahr 2020.

Eine „Korrektur“ wird in der Regel als ein Rückgang von mehr als 10 % gegenüber dem letzten Höchststand definiert. Der höchste Stand, den der Footsie innerhalb eines Jahres erreicht hat, lag bei 7.687 und der gestrige Schlusskurs bei 7.216 – wir befinden uns also nicht in einer Marktkorrektur oder einem Crash.

Ich stecke nicht den Kopf in den Sand, während ich das schreibe, glaub mir. Ich bin mir der Sorgen um die Inflation, eine mögliche drohende Rezession und mögliche Zinserhöhungen durchaus bewusst. Ganz zu schweigen von den Sorgen um die Lockdowns in China und den anhaltenden Konflikt in der Ukraine. Ich weiß, dass all diese Faktoren die Märkte und Aktienkurse belasten.

Was ich damit sagen will, ist, dass zu viele Kommentatoren und Nachrichtenagenturen dies als eine fatale Katastrophe für unsere Finanzen darstellen. Was sie tun – und was wir hier bei The Motley Fool vermeiden wollen – ist Angstmacherei.

Schau dir einfach die Beispiele für Börsencrashs an, die ich im zweiten Absatz aufgeführt habe. In jedem einzelnen Fall haben sich die Aktienmärkte wieder erholt. Ich habe kaum Zweifel daran, dass sich der FTSE 100 (und andere britische Indizes) nicht nur vollständig erholen, sondern in den kommenden Jahren sogar wachsen werden!

Und warum? Weil die Aktienmärkte in der Vergangenheit genau das getan haben.

Mein Rat ist also, den Lärm auszublenden. Wenn du Foolisch eingekauft hast, wirst du Anteilseigner vieler gut geführter Unternehmen sein, die alle notwendigen Qualitäten haben, um die Marktschwankungen zu überstehen. Aber es kommt noch besser! Einbrüche wie diese bieten Kaufgelegenheiten für kluge Investoren!

