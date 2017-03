Nein, Herr Minister Maas: So verhindern Sie Meinungsfreiheit, aber keinen Hass im Netz

Berlin (ots) - Bundesjustizminister Heiko Maas hebeltMeinungsfreiheit aus und will per Gesetz zensieren. "Das müssen wirverhindern", betont Patrick Schiffer, Vorsitzender der PiratenparteiDeutschland.Maas hat nunmehr seinen lange angekündigten Referentenentwurf fürdie Regulierung von sozialen Netzwerken präsentiert, in dem erscharfe Konsequenzen gegen Betreiber fordert, die nicht gegenHassbotschaften und Hetze vorgehen.Bundesjustizminister Heiko Maas hat nunmehr seinen langeangekündigten Referentenentwurf für die Regulierung von sozialenNetzwerken präsentiert, in dem er scharfe Konsequenzen gegenBetreiber fordert, die nicht gegen Hassbotschaften und Hetzevorgehen. Der Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung derRechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken(Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG) sieht vor, dass kommerziellesoziale Netzwerke mit mehr als zwei Millionen Nutzern einenAnsprechpartner in Deutschland zu benennen haben. Sie sollendarüberhinaus einen vierteljährlichen Bericht über den Umgang mitBeschwerden über rechtswidrige Inhalte veröffentlichen undoffensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden sperrenoder löschen. Andere rechtswidrige Inhalte sollen innerhalb von 7Tagen gelöscht und deren Inhalte zu Beweiszwecken gesichert werden."Das Internet wurde unserer Ansicht nach nicht als sicherer Ort fürPolitiker entworfen, sondern für den freien Austausch vonInformationen zwischen allen Menschen, insbesondere für die freieMeinungsäußerung. Das hat Justizminister Maas anscheinend nichtverstanden und er stellt nicht klar, was offensichtlichrechtswidrige Inhalte sein sollen. Mit seiner Definition eines zukontrollierenden Netzes beschwört er die Gefahr herauf, dassbestimmte Angebote verschwinden oder Nutzer auf diese Dienste nichtmehr zugreifen können", kommentiert Patrick Schiffer, Vorsitzenderder Piratenpartei Deutschland, den Gesetzesentwurf von Heiko Maas.Patrick Schiffer: "Dieser Gesetzesentwurf ist reineSymptombekämpfung"Die betroffenen Nutzer sollen zusätzlich über das Vorgeheninformiert werden. Kopien des betreffenden Inhalts auf der Plattformseien ebenfalls unverzüglich zu löschen, heißt es darin. Schiffer:"Kein neues soziales Netzwerk könnte in Deutschland jemals aufgebautwerden, weil die Überschreitung der 2-Millionen-Grenze zur Anstellungeiner Heerschar von Anwälten führen muss." Die ungenauenBegriffsbestimmungen von Beleidungen und Verleumdungen würden fürzusätzliche Belastungen der Gerichte sorgen. "Dieser Gesetzesentwurfist reine Symptombekämpfung. Ich frage mich verwundert, warum dieBundesregierung nicht ein konsequenteres Eingreifen derStrafverfolgungsbehörden und die Durchsetzung der vorhandenenRechtsmittel anstösst. Dieser Entwurf ist jedenfalls das falscheSignal, eine private Zensur brauchen wir nicht. Dieses Gesetz mussverhindert werden!", so der Pirat.Anja Hirschel: "Ein Schlag ins Gesicht aller, die gegen Zensur undfür Meinungsfreiheit gekämpft haben"Anja Hirschel, Spitzenkandidatin der Piratenpartei BadenWürttemberg für die Bundestagswahl, zeigt sich ebenfalls wenig erbautüber das Maas'sche Vorhaben: "Dass eindeutig strafbare Äußerungennach einem Gerichtsbeschluss gelöscht werden müssen, istunbestritten. Diese Einordnung aber den Anbietern vonSocial-Media-Plattformen nach eigenem Gutdünken zu überlassen, jageradezu aufzudrängen, ist ein Schlag ins Gesicht aller, die gegenZensur und für die Meinungsfreiheit gekämpft haben! Es widerspricht dem Gedanken des Rechtsstaats, gerichtliche Überprüfbarkeit abzuschalten und durch staatliche oder gar private Zensur zu ersetzen." 