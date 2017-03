Negativzinsen für Spareinlagen - Aktien als einziger Ausweg (FOTO)

Berlin (ots) -- Finanzhäuser verlangen zunehmend Strafzinsen für Sparguthaben- Inflationsrate steigt auf Fünfjahreshoch- Internationale Aktien und Anleihen bieten AuswegErstmals erhebt jetzt auch ein Online-Broker 0,4 ProzentStrafzinsen für private Konten und folgt damit dem Beispiel andererBanken in Deutschland. Wer also Geld auf einem Konto anspart, erhältkeine Zinsen mehr, sondern muss dafür sogar oft noch bezahlen. DiePolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) schlägt so auf immer mehrSparer in Deutschland durch. Gleichzeitig hat die Inflationsrate imFebruar 2017 mit 2,2 % den höchsten Stand seit fast fünf Jahrenerreicht.Dennoch haben die Deutschen einer aktuellen Statistik derBundesbank zufolge mehr als 2.000 Milliarden Euro in Spar-, Sicht-oder Termineinlagen angelegt. Das entspricht mehr als einem Dritteldes gesamten Geldvermögens. "Früher war das kein Problem", erklärtKapitalmarktexperte Professor Stefan May, "da vermehrte sich dasVermögen über die Jahre auch auf festverzinsten Konten. Heute führenStraf- oder Niedrigzins plus Inflation dazu, dass das auf Kontengeparkte Geld immer weniger wert wird, statt sich zu vermehren".Statt zuzusehen, wie Wert und Kaufkraft ihrer Sicht-, Spar- oderTagesgeldeinlagen täglich schrumpfen, sollten Anleger besser breitgestreut in die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte investieren."Nur durch einer konsequente und systematische Anlagestrategie,die auch globale Aktien mit beinhaltet können Anleger sich auchzukünftig noch Erträge sichern" empfiehlt May, der auch Leiter derVermögensverwaltung der Quirin Privatbank ist.Die Quirin Privatbank nimmt eine Aufteilung des Kundenvermögensentsprechend der Wertschöpfung der internationalen Marktwirtschaftenvor. "Deutschland hat dabei nur einen Anteil von rund 3 Prozent amweltweiten Kapitalmarkt", weiß Professor May. "Wir wählen zudem ausden 10.000 besten Titeln weltweit und über viele unterschiedlicheWirtschaftssegmente verteilt aus." Dabei wird auf kurzfristigeUmschichtungen vollständig verzichtet, denn aus wissenschaftlichenStudien ist bekannt, dass dadurch über längere Zeiträume hinwegselbst hochspezialisierte Experten keine besseren Anlageergebnisseerzielen als die Gesamtmärkte.Bei der Investition der Kundengelder setzt die Quirin Privatbankauf ETFs als börsennotierte Indexfonds. Anders als die von Managernaktiv gesteuerten Fonds richtet sich ihre Zusammensetzung nachwissenschaftlich begründeten Anlageklassen, wie z.B. internationaleSubstanz- oder Nebenwerte. "Im Ergebnis bedeutet das für die Kundengeringe Kosten und eine verlässliche Wertentwicklung, beigeringstmöglichem Risiko in jeder Risikokategorie", so Professor May.Entsprechend belief sich im Zeitraum 31. Dezember 2015 bis 31.Dezember 2016 die Rendite für Kunden der Quirin Privatbank in derStrategie mit 50 % Aktien und 50 % Anleihen nach Abzug aller Kostenauf jährlich 6,69 % (31. Dez. 14 - 31. Dez. 15: 2,48 %; 31. Dez. 13 -31. Dez. 14: 6,27 %; 31. Dez. 12 - 31. Dez. 13: 6,88 %; 31. Dez. 11 -31. Dez. 12; 7,46 %), wobei frühere Wertentwicklungen, Simulationenoder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die Zukunft sind.Dementsprechend müssen Kunden bereit sein, auch Schwankungen derKapitalmärkte in Kauf zu nehmen.Über die quirin bank AG:Als erste Honorarberaterbank Deutschlands betreibt die quirin bankAG unter der Marke "Quirin Privatbank" (www.quirinprivatbank.de)Bank- und Finanzgeschäfte in zwei Geschäftsfeldern: Anlagegeschäftfür Privatkunden (unabhängige Honorar-Anlageberatung) sowie Beratungbei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis fürmittelständische Unternehmen (Kapitalmarktgeschäft). DasFinanzinstitut ist 1998 gegründet worden, firmiert seit 2006 unterdem Namen quirin bank AG und hat seinen Hauptsitz in Berlin. DasInstitut betreut gegenwärtig rund 3 Milliarden Euro anKundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin PrivatbankAnlegern ein unabhängiges Anlagekonzept, das auf kompletterKostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und verstecktenProvisionen beruht.Pressekontakt:Kathrin KleinjungLeiterin Unternehmenskommunikationquirin bank AGBerlin - HauptsitzKurfürstendamm 11910711 BerlinT +49 (0) 30 890 21-402F +49 (0) 30 890 21-399kathrin.kleinjung@quirinprivatbank.dewww.quirinprivatbank.deOriginal-Content von: quirin bank AG, übermittelt durch news aktuell