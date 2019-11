Schondorf am Ammersee (ots) - Die Zahl der Banken und Sparkassen, dieStrafzinsen an Privat- und/oder Geschäftskunden weiterreichen, steigtkontinuierlich an. Das Verbraucherportal biallo.de zählt aktuell schon mehr als150 Geldinstitute. 52 davon erheben ein sogenanntes Verwahrentgelt auch imPrivatkundenbereich. Dabei gilt meist ein bestimmter Freibetrag, zum Beispiel inHöhe von 100.000 Euro. Die Strafzinsen werden dann nur für den übersteigendenBetrag berechnet.Drei Geldhäuser langen bei Privatkunden bereits ab dem ersten Euro auf demTagesgeldkonto zu - darunter auch die Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck,die einen Strafzins in Höhe von 0,5 Prozent erhebt. Allerdings betont die Bank,dass die Regelung nur für Neukunden gilt. "Wir berechnen aktuell für unsereBestandskunden im Rahmen der bisherigen Geschäftsverbindungen keinVerwahrentgelt", sagte Robert Fedinger, Vorstand der Volksbank RaiffeisenbankFürstenfeldbruck, bereits Anfang November gegenüber biallo.de. Auf dem Girokontobeläuft sich der Freibetrag für Neukunden auf 20.000 Euro."Die Reaktion der Bank aus Fürstenfeldbruck überrascht uns nicht und darf nichtzu hoch bewertet werden", sagt Horst Biallo, Inhaber und Gründer desgleichnamigen Verbraucherportals. "Das werden künftig noch viele andere Bankenmachen, um Leute abzuschrecken, die nur zu ihnen kommen, weil sie woanders dieseZinsen schon zahlen müssen."Die Redaktion von biallo.de untersucht fortlaufend die Entgeltinformationen,Preisaushänge und Internetseiten von gut 1.300 Banken und Sparkassen. Eine Listealler 151 Geldhäuser mit Negativzinsen ist unter folgendem Link abrufbar:www.biallo.de/geldanlage/ratgeber/so-vermeiden-sie-negativzinsen/Über uns:Die Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Portalen biallo.de und biallo.at zu denführenden Anbietern für unabhängige Finanz- und Verbraucherinformation. Wirbieten aktuelle journalistische Informationen zu den Themen Geldanlage,Baufinanzierung, Kredite, Konten & Karten, Versicherungen, Rente & Vorsorge,Telefon & Internet, Energie, Recht & Steuern sowie Soziales. Unsere Beiträgeerscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen. Nutzerprofitieren zusätzlich von rund 70 unabhängigen, kostenlosen Rechentools undFinanzvergleichen, welche die Entscheidung bei vielen Geldfragen erleichtern.Im Girokonto-Vergleich (www.biallo.de/girokonto) sind gut 1.300 Banken undSparkassen gelistet. Damit bietet biallo.de den größten Girokonto-VergleichDeutschlands mit nahezu kompletter Marktabdeckung und regionaler Suchfunktion.Was die Erlösquellen angeht, sind wir transparent. Wie wir uns finanzieren,haben wir unter www.biallo.de in der Rubrik "Über uns" offengelegt.Pressekontakt:Biallo & Team GmbHAnita PabianBahnhofstr. 2586938 Schondorf am AmmerseeTel.: 08192/93379-0Original-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuell