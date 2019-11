Negativzinsen: Wie tief wird es gehen? 3, 4 oder gar Minus 5 %?

Schneller als befürchtet ist jetzt schon eine Prognose aus

unserem aktuellen Bestseller eingetroffen: Die

Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck

erhebt als erste Bank in Deutschland Strafzinsen in Höhe von 0,5

Prozent auf das Guthaben von Tagesgeldkonten. Und das bereits ab

dem ersten Cent. Dies ist leider erst der Anfang. In Zukunft werden

uns Strafzinsen von minus vier bis minus fünf Prozent blühen,

