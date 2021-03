Negativzinsen – das Milliardengeschäft

Liebe Leser,

die Zinskrise wird immer dramatischer. Nun wurde bekannt, wie viel Geld die deutschen Banken an die Europäische Zentralbank (EZB) zahlen mussten, weil sie dort zwangsweise Einlagen halten müssen: Ein unglaublicher Betrag. In den ersten drei Monaten des Jahres sind es unglaubliche 940 Millionen Euro Strafzinsen an die Zentralbank gezahlt.

Im März zahlten die Banken demnach 328 Millionen Euro. Die Bundesbank unterstellt ...



