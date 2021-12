Negativpreis für Klimalüge: Rewe gewinnt Goldenen Windbeutel 2021

Berlin (ots) -Rewe erhält den Negativpreis Goldener Windbeutel: Bei einer Online-Abstimmung der Verbraucherorganisation foodwatch wählten rund 28 Prozent der mehr als 63.000 Teilnehmer:innen das als "klimaneutral" beworbene Hähnchenbrustfilet der Rewe-Eigenmarke Wilhelm Brandenburg zur dreistesten Werbelüge des Jahres. Die Werbung erwecke den Eindruck, dass sich die Produktion des Hähnchens nicht schädlich auf das Klima auswirke. Tatsächlich werde das Hähnchenbrustfilet weder emissionsfrei hergestellt noch würde der bei der Produktion anfallende CO2-Ausstoß ausgeglichen. foodwatch-Recherchen belegen: Das Wald-Projekt in Peru, durch das die Treibhausgas-Emissionen angeblich kompensiert wurden, schützt den dortigen Wald nicht. Fleisch als "klimaneutral" zu bewerben, sei zudem grundsätzlich irreführend, so foodwatch. Dreiviertel aller Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft entfallen auf die Tierhaltung."Rewe rechnet Fleisch mit falschen CO2-Zertifikaten klimafreundlich und täuscht damit umweltbewusste Verbraucher:innen", kritisierte Manuel Wiemann, Wahlleiter des Goldenen Windbeutels. "Für den Klimaschutz muss Deutschland die Tierzahlen drastisch reduzieren. Rewe verkauft Fleisch als gut für das Klima, was eine glatte Lüge ist. Mit diesem Greenwashing muss Schluss sein. Grüne Werbelügen auf unökologischen Produkten müssen gestoppt werden!"Mit einer Aktion an der Rewe-Zentrale in Köln hat foodwatch am heutigen Dienstag versucht, den Negativpreis an die Konzernführung zu überreichen. Eine lebensgroße Hähnchenverpackung protestierte mit dem Schild "Ich will keine Klimalüge sein!". Die Aktivist:innen der Verbraucherorganisation standen jedoch vor verschlossenen Türen: Rewe stand für ein Gespräch nicht zur Verfügung. In einer schriftlichen Stellungnahme hatte der Handelskonzern die Kritik bereits zurückgewiesen: Der Anbieter Climate Partner, über den die Supermarkkette die CO2-Zertifikate gekauft hatte, hätte versichert, die foodwatch-Vorwürfe seien unbegründet, so Rewe. Manuel Wiemann von foodwatch erklärte dazu: "Rewe zeigt den Verbraucher:innen die kalte Schulter. Der Ausgleich eigener Emissionen über den Kauf von C02-Zertifikaten ist ein moderner Ablasshandel, mit dem Unternehmen ruckzuck auf dem Papier "klimaneutral" werden können - ohne selbst ernsthaft etwas für mehr Klimaschutz tun zu müssen. Es kann nicht verwundern, dass die Profiteure dieses Geschäftsmodells sich gegenseitig eine weiße Weste bescheinigen."Für die vermeintliche "Klimaneutralität" der in Bayern verkauften Wilhelm Brandenburg-Geflügelprodukte kompensiert Rewe Treibhausgas-Emissionen über den Anbieter "Climate Partner". Dafür werden ausschließlich Zertifikate eines Projekts zum Waldschutz in Tambopata/ Peru gekauft. Eine von foodwatch in Auftrag gegebene Recherche zeigt jedoch: Das Projekt erfüllt nicht die grundlegenden Anforderungen an Kompensationsprojekte. Es schafft keinen zusätzlichen Nutzen für das Klima. Nach Projektbeginn hat die Entwaldung nicht wie versprochen abgenommen, sondern sogar zugenommen. foodwatch hat Rewe sowie die Lohmann & Co. AG (PHW-Gruppe), die das Hähnchenbrustfilet im Auftrag von Rewe herstellt, deshalb Anfang Dezember wegen irreführender Klima-Werbung abgemahnt. Beide verweigerten die Unterzeichnung einer Unterlassungserklärung. Das Unternehmen Climate Partner warf foodwatch methodische Fehler vor, ohne jedoch wichtige Quellen und Berechnungen transparent zu machen. Ein wissenschaftliches Gutachten des unabhängigen Öko-Instituts bestätigt die Stichhaltigkeit wesentlicher Kritikpunkte von foodwatch am Tambopata-Projekt.Neben dem Hähnchenbrustfilet von Rewe waren vier weitere Produkte für den Goldenen Windbeutel 2021 nominiert. Mehr als 63.000 gültige Stimmen gingen im Wahlzeitraum seit Mitte November ein. Das Ergebnis im Detail:1. Platz: Wilhelm Brandenburg Hähnchen-Brustfilet von Rewe (17.661 Stimmen, entspricht rund 27,8 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen)2. Platz: Volvic Natürliches Mineralwasser von Danone (17.031 Stimmen, 26,8 Prozent)3. Platz: Mövenpick Green Cap Kaffeekapseln von J.J. Darboven (9.930 Stimmen, 15,6 Prozent)4. Platz: Katjes Wunderland Fruchtgummis (9.894 Stimmen, 15,6 Prozent)5. Platz: Clean Protein Bar von Naturally Pam by Pamela Reif (8.972 Stimmen, 14,1 Prozent)Um auf das Problem der Verbrauchertäuschung im Lebensmittelbereich hinzuweisen, verleiht foodwatch seit 2009 den Goldenen Windbeutel - 2021 zum elften Mal. Bisherige Preisträger waren unter anderem der Trinkjoghurt Actimel von Danone (2009), die Milch-Schnitte von Ferrero (2011) und das "Smart Water" von Coca-Cola (2018). Vergangenes Jahr gewann der Käsereikonzern Hochland für seinen Grünländer Käse, der mit "Milch von Freilaufkühen" warb - die Tiere standen aber tatsächlich im Stall. Hochland änderte daraufhin die Verpackung.Quellen und weiterführende Informationen:- Foto: Protestaktion bei Rewe: https://t1p.de/Foto-Windbeutel2021 (http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=sh9qhdB2r2W02VlPpZ3uedeiBnTmWSm-2B0WR837CL6dLtG9ULjY0cPfwS2pDbzsW1uVuh_qlf2nfoZdIyZpDC5n3cmsFnG3r4usNjxOvU2zXQb-2FXspPqswSe7oEx02s9pE2di58N6rhEP1dlyRRXgvNV03bCdDVt91lH2wAli2nYRmxlvUAyaDv6GyXa6n9h2NFBOuwc0v8AlDqKajJX4iZDh6YqqFT0b8Xq1u2RYIbH6q-2FuW-2B80V5p4T-2BdbDQaPkVdmerpx7lRPoOj-2FZ0FZ7-2F8cwkcyafO9TP6C6DS-2Bu5VRyJaTvUoDYeLvNaVqvfJkjVDndFp3-2FuSocehi2z1VjVBTQKNm214rFMFvwwYJSJncUPQ4VJSOCYJtlaFrMWTuQq9FIkBAf-2FPZrCvGLlqobwJxIZD59Y0LCLCCfi-2BUg-2F6nO5jSh-2B81pCuW2a8-2BlSVlmbKVuj) (©foodwatch/ Henning Kaiser)- Grafik: Abstimmungsergebnis: https://t1p.de/zi0xm (http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=sh9qhdB2r2W02VlPpZ3ueYFb4zecVUXPGOtAMXbfhBA-3DZtiW_qlf2nfoZdIyZpDC5n3cmsFnG3r4usNjxOvU2zXQb-2FXspPqswSe7oEx02s9pE2di58N6rhEP1dlyRRXgvNV03bCdDVt91lH2wAli2nYRmxlvUAyaDv6GyXa6n9h2NFBOuwc0v8AlDqKajJX4iZDh6YqqFT0b8Xq1u2RYIbH6q-2FuW-2B80V5p4T-2BdbDQaPkVdmerpx7lRPoOj-2FZ0FZ7-2F8cwkc62zSCWhMXqAmkm9P1i0OowM3mWbzpF2jEoUFF5VsktOBKHrCJki2SGFJloCRn29hK2n2wSFaGf6JND2QIlNq-2BZX44wUNcTR425nMpf7ePbjMZ4NL1kSNiqVgUTEj8NXKjfyq2WTbdKkp11BFPs0Bn11mdxp4nQ30GcH9DYgSuEa)- Review des Öko-Instituts zur foodwatch-Recherche: https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Kurzanalyse_Tambopata_Bericht_foodwatch.pdf (http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=sh9qhdB2r2W02VlPpZ3ueeLbnr9JJDbbi8L7WQ2rd29Tyyyj5hRhe8v6gySD9pij-2Fn2k1truJhqQwMyQ-2BxKhY1L4zLhszUGQK63rDW14TmnMGGD1oxz20ngLnMtqy0qR6RD2_qlf2nfoZdIyZpDC5n3cmsFnG3r4usNjxOvU2zXQb-2FXspPqswSe7oEx02s9pE2di58N6rhEP1dlyRRXgvNV03bCdDVt91lH2wAli2nYRmxlvUAyaDv6GyXa6n9h2NFBOuwc0v8AlDqKajJX4iZDh6YqqFT0b8Xq1u2RYIbH6q-2FuW-2B80V5p4T-2BdbDQaPkVdmerpx7lRPoOj-2FZ0FZ7-2F8cwkc-2B0saSuce-2BV4zxR5e64JdXp5pqg0QvDWhC4OZQ0uoIfqtDZvciuhCn1W6rRFW5CfBArJAsvFi9YfkXHeYjqcZ2yhNDxE5-2FhvBMd-2FDLzrHHkHZ4Gy7VnU2ohDonXo3-2BhftD-2BIb6k2LJHW1-2FdWbYJAMYixobn38igbG2ehkQf4NdX1)- Abmahnung gegen Rewe und PHW (Pressemitteilung, 02.12.2021): https://t1p.de/r2zi (http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=sh9qhdB2r2W02VlPpZ3ueYZQNgeLgWrj-2FLvVpZnWpkE-3DOFdJ_qlf2nfoZdIyZpDC5n3cmsFnG3r4usNjxOvU2zXQb-2FXspPqswSe7oEx02s9pE2di58N6rhEP1dlyRRXgvNV03bCdDVt91lH2wAli2nYRmxlvUAyaDv6GyXa6n9h2NFBOuwc0v8AlDqKajJX4iZDh6YqqFT0b8Xq1u2RYIbH6q-2FuW-2B80V5p4T-2BdbDQaPkVdmerpx7lRPoOj-2FZ0FZ7-2F8cwkc3qMOLgSXHuhG71oTDah7Y5kcllsO0w2oCk1Sj0h8kL-2FDbEulK1JiX16kFoPimWdEielzql7BMNY-2BskpQMpyn66coockIyVZdVRInj8GPb5-2BtAGdCiP2YEu-2BYx9BPXRQlHxRSxpcGxnZEHgbXKbumeFSLhEY0KPkvPe9jSyBK-2Bn-2B)- Stellungnahme von Rewe als Reaktion auf foodwatch-Abmahnung: https://t1p.de/1afy (http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=sh9qhdB2r2W02VlPpZ3ueR0BvvcRD7Ri2cDOr3SOu9A-3DbWcd_qlf2nfoZdIyZpDC5n3cmsFnG3r4usNjxOvU2zXQb-2FXspPqswSe7oEx02s9pE2di58N6rhEP1dlyRRXgvNV03bCdDVt91lH2wAli2nYRmxlvUAyaDv6GyXa6n9h2NFBOuwc0v8AlDqKajJX4iZDh6YqqFT0b8Xq1u2RYIbH6q-2FuW-2B80V5p4T-2BdbDQaPkVdmerpx7lRPoOj-2FZ0FZ7-2F8cwkc-2Bn0UlAlomd8pYwPlK4tPVKGRd03YShKyRhhxGiVDRlNGPYes5PCSsgcUsH3jr4b-2BBWxnuEDhK7MMiCgRTv4WOOhA9qV7xXyHmob-2BDKvmEcxfbfgzEtHdG6IDAKDuw4g5jPJiizgr7Sja5c104QmBz9X6OdGhIn9dAlI9owzZZo-2B)- weiteres Pressematerial zum Goldenen Windbeutel 2021 (Fotostrecke mit allen Produkten, Factsheets, Bewegbildmaterial/Schnittbilder): www.foodwatch.org/downloads