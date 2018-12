Negativpreis: Veterinäramt Oldenburg ist Deutschlands schlechtestes Veterinäramt 2018

Berlin/Oldenburg (ots) - Das Deutsche Tierschutzbüro zeichnet dasOldenburger Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen alsschlechtestes Veterinäramt im Jahr 2018 aus. DieTierrechtsorganisation begründet die Entscheidung mit der Handhabedes Oldenburger Schlachthof-Skandals durch das Amt unter Leiter Dr.Paul Morthorst. Das Veterinäramt ist zuständig für denRinderschlachthof der GK Oldenburg, der nach Enthüllungen vonextremen tierquälerischen Zuständen in dem Betrieb durch das DeutscheTierschutzbüro seit Anfang November den Betrieb vorerst eingestellthat. Trotz bestätigter Hinweise und festgestellter Defizite in Bezugauf Tierschutz und Hygiene seit mindestens 2010 konnte es zu denZuständen auf den durch die Tierrechtler veröffentlichten Aufnahmenkommen. Auf den Videos, auf denen man sieht, wie Rinder unzureichendbetäubt und gequält werden, befindet sich auch Personal desVeterinäramtes, das die Verstöße geschehen lässt oder sogar selbstHand anlegt. Obwohl das vom Amt selbst bestätigt wurde und dieStaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen beteiligte Tierärzteaufgenommen hat, sprach die Stadt die Mitarbeiter von jeglicherstrafrechtlich relevanter Schuld frei. "Wenn ein Veterinäramt beiGesetztesbrüchen nicht einschreitet und Mitarbeiter sogar selberTiere quälen, dann ist das ein Skandal und die Auszeichnung alsschlechtestes Veterinäramt 2018 mehr als verdient", empört sich JanPeifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros.Anfang November hatte das Deutsche Tierschutzbüro Bildmaterial,das Tierquälerei im Schlachthof Oldenburg dokumentiert, derStaatsanwaltschaft Oldenburg, dem zuständigen Veterinäramt Oldenburgund dem Landwirtschaftsministerium in Hannover überreicht. Die Bilderzeigen Fälle von extremen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz undStraftaten im angezeigten Schlachthof. Der Schlachthof selbstbestätigte daraufhin im Grunde die Vorwürfe. Die Bildaufnahmen sindmit versteckten Kameras in dem Zeitraum September und Oktober 2018entstanden und umfassen über 600 Stunden Videomaterial. Kurz daraufhatte das Schlachthof-Unternehmen verkündet, den Betrieb ab sofortruhen zu lassen und reagierte damit auf den enormen öffentlichenDruck, der durch die Veröffentlichung des Bildmaterials durch dasDeutsche Tierschutzbüro entstanden war. Für zusätzliches Aufsehensorgte, dass auf dem Material auch Amtsveterinäre zu sehen war, wasdie Stadt Oldenburg auch kurz nach der Veröffentlichung bestätigte.Am 8. Dezember veranstaltete das Deutsche Tierschutzbüro eineGroßdemonstration mit über 450 Menschen vor dem Schlachthof undforderte die endgültige Schließung des Betriebes und Konsequenzen fürdie Verantwortlichen.Eine sehr enge Kooperation des Schlachthofs bestand seit 2017 mitder Böseler Goldschmaus GmbH, die selbst zu den größten Betrieben fürdie Produktion und den Vertrieb von Wurst- und Fleischwaren zählt.Diese bezog ihr Rindfleisch von der Standard-Fleisch GmbH & Co. KG,um es dann weiterzuverbreiten. Die Meldung von Goldschmaus, denSchlachthof nicht mehr mit Schlachtungen zu beauftragen, führtevermutlich zur Stilllegung des Betriebs. Viele Handelspartner vonGoldschmaus, wie z.B. Frosta, Norma, die Bünting-Gruppe, dieSupermarktkette HIT aus Nordrhein-Westfalen, EDEKA, ALDI, Lidl undNorma hatten schockiert auf die Bilder reagiert und noch in derletzten Woche die Zusammenarbeit und Lieferbeziehungen beendet. Auchdie Möbelhauskette IKEA, die einen Teil ihrer Hot Dog-Würstchen vonGoldschmaus bezog, distanzierte sich nach Bekanntmachung derGeschäftsbeziehungen öffentlich.Weitere Informationen zur Recherche finden Sie unter:www.tierschutzbuero.de/realitaet-schlachthofBildmaterial aus dem Schlachthaus auf Anfrage.Pressekontakt:Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V.,Tel.: 0171-4841004, jan.peifer@tierschutzbuero.deOriginal-Content von: Deutsches Tierschutzbüro e.V., übermittelt durch news aktuell