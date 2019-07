Berlin (ots) - Ab sofort kann über die absurdesteEinweg-Plastikverpackung des Jahres 2019 abgestimmt werden - Gewinnerder Abstimmung erhält den Negativpreis "Goldener Geier" - SechsProdukte unter anderem von Lidl, Rewe, Nestlé und Haribo stehen zurWahl - Plastikfreundliche Wirtschafts- und Umweltpolitik derBundesregierung führt zur Verdopplung des Plastikmülls pro Kopf undJahr seit 1995 - DUH fordert Industrie und Handel auf, dieEinweg-Plastikflut zu stoppen - Innovative Ansätze zur Vermeidung undMehrwegverpackungen stehen zur VerfügungDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) ruft alle Verbraucherinnen undVerbraucher auf, über die unsinnigste Einweg-Plastikverpackung desJahres 2019 abzustimmen. Nachdem die DUH am 12. Juni dazuaufgefordert hatte, unnötige Plastikverpackungen unter dem Hashtag#Verpackungswahnsinn zu nominieren, stehen nun sechs der amhäufigsten genannten und absurdesten Verpackungen zur Wahl. DemHersteller bzw. Händler, der bei der Online-Abstimmung die meistenStimmen auf sich vereint, verleiht der Umwelt- undVerbraucherschutzverband dieses Jahr erstmalig den "Goldenen Geier".Mit dem Negativpreis möchte die DUH dem Trend unnötigerPlastikverpackungen entgegentreten und den Druck auf Handel,Hersteller und Politik erhöhen, endlich die Einweg-Plastikflut zubeenden und innovative Mehrweg-Lösungen zu nutzen oder schlicht aufVerpackungen zu verzichten. Bis zum 30. August 2019 können alleInteressierten unter www.duh.de/goldenergeier ihre Stimme abgeben.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Aufgrund derindustriefreundlichen Abfallpolitik dieser Bundesregierung hat sichder Anteil von Plastikverpackungen seit 1995 bis heute von 19 auf 37Kilogramm pro Kopf und Jahr verdoppelt. In keinem Land in Europafällt so viel Verpackungsmüll an wie in Deutschland. Die nominiertenVerpackungen von Lidl, Nestlé, Haribo und Co. spiegeln dieseEntwicklung wider und zeigen, dass Hersteller und Händler noch immerin verschwenderischer Weise mit begrenzt vorhandenen Ressourcenumgehen und die Verschmutzung der Umwelt in Kauf nehmen. Durch denNegativpreis 'Goldener Geier' geben wir den Verbrauchern eine Stimme,die Hersteller und Vertreiber für unsere Umwelt in die Pflicht zunehmen. Wir brauchen einen Wettbewerb um intelligente Vermeidung vonEinweg-Plastikverpackungen und dort, wo Verpackungen unverzichtbarsind, Mehrweglösungen wie diese über Jahrhunderte von unseren Elternund Großeltern praktiziert wurden."Aus über 200 Nominierungen haben es folgende sechs Verpackungen indie Endrunde geschafft:- In einer Plastikschale mit Foliendeckel verpackte Melonenstücke- Rewe- Französisches Mineralwasser der Marke Vittel in 0,33lEinweg-Plastikflaschen im 8er Pack mit Folie umwickelt - Nestlé- Gartenkräuter in überdimensionierter Plastikschale im Foliensack- Edeka- Ein einzelnes in Hartplastik verpacktes Kuchenstück - Lidl- Tüte in der Tüte - kleine Gummibärentütchen aus Plastik in einergroßen Tüte - Haribo- Finish Maschinenspültabs in einer halbleeren XXL-Hartplastikbox- Reckitt BenckiserDas Produkt mit den meisten Stimmen wird im September mit dem"Goldenen Geier" ausgezeichnet, verliehen am Ort der Geschäftsführungdes entsprechenden Unternehmens in Deutschland im Rahmen einesPressetermins. Der Schauspieler, Autor und Umweltaktivist HannesJaenicke sowie Schauspieler Lucas Reiber und zahlreiche Influencerunterstützen die Aktion.Links:- Abstimmung zur Wahl des "Goldenen Geiers":www.duh.de/goldenergeier- Fotos der Produkte:https://www.duh.de/pressefotos/abfall-mehrweg-recycling/- Faktenpapier zur Aktion "Goldener Geier":http://l.duh.de/p190722Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deHenriette Schneider, Projektmanagerin Kreislaufwirtschaft030 2400867-464, schneider@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell