Berlin (ots) - Der zunehmende Wohnraummangel führt zu immergrößeren Problemen und zu immer stärkeren Konflikten vor allem in denBallungsregionen. Nedeljko Prodanovic vom ImmobilienunternehmenStonehedge ist daher der Ansicht, dass in der Wohnungspolitik einUmdenken stattfinden muss.Steigende Mieten, Wohnraummangel, die Furcht vor Verdrängung - esgibt derzeit in Deutschland kaum ein brennenderes Thema als dasWohnen. Bundesinnen- und -bauminister Horst Seehofer hat dieWohnungsfrage kürzlich zur sozialen Frage unserer Zeit erklärt unddamit kaum übertrieben. "Der anhaltende Wohnraummangel wird zu einerDauerbelastung für unsere Großstädte", meint auch NedeljkoProdanovic, Geschäftsführer der Stonehedge Gruppe, einemImmobilienunternehmen mit Sitz in Berlin.Die Politik hat auf die Probleme auf dem Wohnungsmarkt jahrelangvor allem mit Regulierung reagiert. Ein strengeres Mietrecht undEinschränkungen in der Preisgestaltung, beispielsweise durch dieMietpreisbremse, sollten zu einer ruhigeren Mietentwicklung führenund die Bezahlbarkeit von Wohnraum sicherstellen. Doch zeigt sichlängst, dass die alleinige Fokussierung auf Regulierungspolitik nichtzu einer Lösung der Probleme führen wird. Auch die Bundespolitik haterkannt, dass zur Beruhigung der Situation nicht nur Eingriffe insMietrecht, sondern in erster Linie ein verstärkter Wohnungsbau nötigist. Die Große Koalition hat sich daher zum Ziel gesetzt, bis Ende2021 für den Bau von bundesweit 1,5 Millionen Wohnungen zu sorgen.Das ist auch nötig, sagt Nedeljko Prodanovic: "Das zu knappeWohnungsangebot ist das Grundproblem. Eine Erhöhung des Angebotswürde nicht nur zu einer besseren Wohnraumversorgung und einerstabileren Mietpreisentwicklung beitragen, sondern auch zu einerFörderung der Wohneigentumsbildung." Denn der enormeNachfrageüberhang führe zu einem Verkäufermarkt und zu erschwertenBedingungen für potenzielle Wohnungskäufer, so der Stonehedge-Chef.Wenn das Wohnungsangebot erhöht und der Wettbewerb angekurbelt werde,könnten Wohnungskäufer profitieren. Ideen wie das Bestellerprinzipoder eine Erleichterung bei der Grunderwerbsteuer, mit denen diePolitik Wohnungskäufer unterstützen will, seien dagegen wenigförderlich. Denn im aktuellen Marktumfeld würden solche Subventionenletztlich in Form eines höheren Kaufpreises beim Verkäufer landen.Das Bauziel der Bundesregierung ist daher sinnvoll, allerdingsauch ehrgeizig. Der Bau von 1,5 Millionen Wohnungen bis Ende 2021entspricht jährlich 375.000 neuen Wohneinheiten bereits ab 2018. Ohnepolitische Anstrengungen wird dieses Ziel nicht zu erreichen sein,denn die Lücke zur aktuellen Bautätigkeit ist groß: Im Jahr 2017wurden lediglich 285.000 neue Wohnungen fertiggestellt.Ein alarmierendes Zeichen ist zudem, dass die Zahl derBaugenehmigungen 2017 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist -der Trend verläuft also in die falsche Richtung.Besonders auffällig ist der drastische Rückgang derNachverdichtungsmaßnahmen. Die Zahl der genehmigten Wohnungen, diedurch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen sollen, ist um19,5 Prozent regelrecht eingebrochen. Dabei ist Nachverdichtung dasMittel der Wahl, wenn Wohnraum dort entstehen soll, wo eine besondersstarke Nachfrage herrscht, aber wenig Bauland zur Verfügung steht: inden Ballungszentren.Das Nachverdichtungspotenzial ist in Deutschland zudemausgesprochen groß. Einer Studie der TU Darmstadt und desPestel-Instituts zufolge, in der Möglichkeiten zur Nachverdichtung inGebieten mit stark belasteten Wohnungsmärkten untersucht wurden,könnten dort allein durch konsequenten Dachausbau 1,5 Millionen neueWohnungen entstehen.Solche Möglichkeiten nicht auszunutzen, ist fahrlässig. Zwar gibtes auch Gebiete wie beispielsweise München, die bereits sehr dichtbebaut sind. Auch in Berlin gibt es Viertel wie Prenzlauer Berg, dieeine hohe Bevölkerungsdichte aufweisen. Insgesamt verfügt geradeBerlin aber über ein sehr hohes Nachverdichtungspotenzial. Trotzdemgewinnt man immer mehr den Eindruck, dass in der BundeshauptstadtNachverdichtung weniger gefördert denn zusätzlich erschwert wird. Sohat beispielsweise die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung undWohnen im Sommer 2017 in einem Rundschreiben angewiesen, dass keineStraßenbäume mehr beschnitten oder gefällt werden dürfen, um einenzweiten Rettungsweg für Dachausbauten oder Lückenschließungen zuermöglichen. In der Praxis hatte diese Anweisung die Nachverdichtungso erschwert, dass die Zahl der Dachausbauten um mehrere Tausendzurückging - weshalb die Senatsverwaltung die Anweisung nun wiederzurückzunehmen plant.Ohne eine konsequentere Nachverdichtung dürfte es kaum möglichsein, das Ziel von 1,5 Millionen neuen Wohnungen bis 2021 zuerreichen. Und solange der Wohnungsbau nicht angekurbelt und dasAngebot nicht erhöht wird, wird sich auch an den Problemen auf demWohnungsmarkt wenig ändern. Auch Nedeljko Prodanovic von Stonehedgesagt deshalb: "Die Politik hat Möglichkeiten, den Wohnungsbau auch indicht besiedelten Gebieten zu fördern. Sie muss sie nur nutzen."Pressekontakt:Stonehedge Beteiligungsgesellschaft mbHSilvana Krause, Unternehmenskommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitKurfürstendamm 10410711 BerlinTel: +4930/233203980E-Mail: krause@stonehedge.deWeb: https://stonehedge.de/www.linkedin.com/company/stonehedge-beteiligungsgesellschaft-mbh/Original-Content von: Stonehedge Beteiligungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell