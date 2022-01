Nect bleibt auf Wachstumskurs und baut Führungsebene aus

Hamburg (ots) -- Anzahl der Mitarbeiter und Kunden verdoppelt- Zwei neue Führungspositionen mit erfahrenen Expertinnen besetzt- Nect CEO Jürgens: Der nächste Schritt in Richtung Ökosystem ist die Möglichkeit für eine qualifizierte elektronische Signatur über die Nect AppDie Hamburger Nect GmbH, ein führender Entwickler innovativer Lösungen zur vollautomatisierten Online-Identifizierung für digitale Anwendungen im Internet, hat 2021 die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt. Das vor fünf Jahren gegründete Start-up konnte die Reichweite seines Produkts in den zurückliegenden zwölf Monaten erneut deutlich steigern. Zum 31. Dezember hatten fast doppelt so viele Kunden die Nect App aktiv im Einsatz wie ein Jahr zuvor. Damit bietet Nect eine der aktuell relevantesten Identitäts-Wallets in Deutschland.Mitarbeiterzahl fast verdoppelt, zwei Frauen in neuen FührungspositionenDie sehr erfolgreiche Entwicklung von Nect zeigt sich auch in der Anzahl der Mitarbeitenden, die im vergangenen Jahr auf über 90 stieg und sich damit im Vergleich zum Jahr 2020 nahezu verdoppelt hat.Als stark wachsendes Unternehmen hat Nect zudem zwei neue Leitungspositionen geschaffen, die mit erfahrenen Expertinnen besetzt werden konnten. Mit Dr. Stephanie Busch und Dr. Katrin Grage gehören jetzt zwei weitere Frauen zur Führungsriege der Nect GmbH.Seit dem 1. Januar 2022 ist Dr. Stephanie Busch als Vice President People & Culture bei Nect tätig. Als erfahrene Human Resources-Expertin ist sie verantwortlich für die Bereiche Mitarbeiterentwicklung und Unternehmenskultur. Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin (FU Berlin) verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Start-up-, Gaming- und SaaS-Branche, insbesondere in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Personalwesen, Organisationsentwicklung und strategisches Management. Bevor Stephanie Busch zu Nect kam, war sie als VP People Operations bei der Eyeo GmbH (Adblock Plus) beschäftigt. Zuvor war sie unter anderem bei der Facelift brand building technologies GmbH (Social Media Management Software) und als Director Human Resources beim Karrierenetzwerk Xing tätig. Stephanie Busch ist freiberuflich als Business Coach und Dozentin an verschiedenen Hochschulen aktiv.Stephanie Busch, VP People & Culture: "Unsere Gründer haben in den letzten Jahren die Eigenverantwortung der Mitarbeiter stark gefördert und genau hier möchte ich gemeinsam mit dem Team ansetzen: Wir wollen die Mitarbeiter mit sinnvollen Personalinstrumenten ausstatten und gemeinsam mit allen Kollegen die bisher implizit gelebte Unternehmenskultur auch explizit zum Ausdruck bringen. Es ist mir ein großes Anliegen, unsere Mitarbeiter, Führungskräfte und HR-Strukturen 'fit' für die nächste Wachstumsphase zu machen."Als Vice President Operations ist Dr. Katrin Grage seit dem 17. Januar 2022 bei Nect verantwortlich für den Auf- und Ausbau von unternehmerischen Strukturen, die das internationale Wachstum unterstützen. Grage verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Digital-Branche. Bevor sie zu Nect kam, war die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin (RWTH Aachen) unter anderem als Director Consulting & Operations bei Trakken (Marketing Technology Partner) tätig. Weitere Stationen ihrer beruflichen Laufbahn waren das Beratungsunternehmen McKinsey & Company sowie Immonet und Axel Springer.Katrin Grage, Vice President Operations: "Die innovative, marktführende Technologie, das intuitive Produkt und vor allem das Team von Nect haben mich sofort überzeugt. Ich freue mich darauf, das Wachstum mit voranzutreiben und zum Ausbau einer führenden Position von Nect im Bereich der digitalen Identitätsprüfung beizutragen."Für Benny Bennet Jürgens, Founder und CEO der Nect GmbH, ist die positive Entwicklung des Unternehmens eine Bestätigung des bisherigen Weges und gleichzeitig Ansporn für das laufende Jahr. "Wir werden weiterhin unser Ziel verfolgen, ein für jeden zugängliches ID-Ökosystem mit hohem, langfristigem Wert für den Nutzer bereitzustellen und dabei immer einen Schritt vorauszudenken. Hier legen wir mit Katrin und Stephanie ein Fundament für die weitere erfolgreiche Skalierung der Organisation. Den nächsten Schritt in Richtung Ökosystem gehen wir ab Februar mit unserer neuen Möglichkeit für eine qualifizierte elektronische Signatur über die Nect App."Über NectDie Nect GmbH ist ein mehrfach ausgezeichnetes IT-Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Gegründet 2017 von Benny Bennet Jürgens und Carlo Ulbrich, steht Nect für die Implementierung von vollautomatischen Trust Services mit hochentwickelter Technologie. Die von Nect entwickelte und patentierte Robo-Ident-Technologie wurde 2018 erstmalig in Form des Selfie-Idents, einer KI-basierten Online-Identifizierung per App, bei der R+V Versicherung eingesetzt. Mittlerweile gehören weitere namhafte Unternehmen, u. a. die Telekom Deutschland, die BARMER und die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) zum Kundenstamm. Neben dem Selfie-Ident bietet Nect eine Lösung für die qualifizierte elektronische Signatur (QES) sowie die Nect ID, die als App Wallet fungiert. Die Nect ID ermöglicht die Wiederverwendung der einmal verifizierten Identität mit nur einem Selfie-Video. Datensicherheit und Datenschutz stehen im Fokus der Nect-Lösungen. Dies wird sowohl durch die komplette Eigenentwicklung der Softwarekomponenten als auch die Nutzung von Rechenzentren in Deutschland mit außerordentlich hohem Sicherheitslevel und den Verzicht auf Cloudlösungen sichergestellt.