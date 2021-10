Nect GmbH treibt Expansion in Europa weiter voran

Hamburg (ots) -- Hamburger Unternehmen bietet Selfie-Ident Verfahren nun auch in Spanien und Polen an- CEO und Gründer Benny Bennet Jürgens: "Die Expansion innerhalb der EU ist der nächste logische Schritt. Hier haben wir mit der eIDAS-Zertifizierung deutliche Vorteile."Nect goes Europe: Nect Selfie-Ident, die innovative Lösung zur vollautomatisierten Online-Identifizierung auf Basis künstlicher Intelligenz, ist ab sofort auch in Spanien und Polen verfügbar. In diesen beiden wichtigen europäischen Märkten hat die Hamburger Nect GmbH jetzt mit dem Aufbau einer Vertriebsorganisation begonnen. Maßgeblich verantwortlich dafür sind die beiden neuen Country Manager Ruben Levy Benseft (Spanien) und Matthias Lukiewicz (Polen). Im August hatte das vor vier Jahren gegründete Unternehmen seine Expansion ins Ausland mit einer Vertriebspartnerschaft in Österreich begonnen. Weitere Länder sollen bald folgen.Ruben Levy Benseft verfügt über langjährige Erfahrungen im Finanz- und Fintech-Bereich. Er begann seine Laufbahn im Jahr 2012 bei einem Unternehmen der BNP Paribas Gruppe. Im Rahmen seiner weiteren beruflichen Stationen bei Paypal und Klarna konnte er eine hohe Expertise im Bereich Payment-Systeme aufbauen. Im Jahr 2017 verwirklichte Levy Benseft seinen Wunsch, unternehmerisch zu wirken, und gründete mit fünf weiteren Personen das spanische SaaS-Unternehmen Coinscrap, dessen Anwendungen Nutzern Lösungen zur Optimierung ihrer privaten Finanzen anbietet. Seit August ist er für die Hamburger Nect GmbH als Country Manager in Spanien tätig."Mein Ziel ist es, Nect in Spanien zum Standard für digitale Identifikationsverfahren zu machen - sowohl für Banken und Versicherungen, aber auch für die öffentliche Verwaltung", sagt Ruben Levy Benseft. "Es ist für mich eine neue Herausforderung, einen deutschen, schnell wachsenden Anbieter von Vertrauensdiensten im spanischen Markt zu etablieren, wobei mir meine weitreichenden Kenntnisse des bestehenden Ökosystems helfen werden."Matthias Lukiewicz kann auf langjährige internationale Erfahrungen in der Versicherungsbranche und im IT-Sektor zurückblicken. Nach 15 Jahren bei verschieden Versicherungen wechselte der gebürtige Pole und Wahlkölner 2009 in die IT-Branche. Im Jahr 2015 konnte er mit einem deutschen IT-Unternehmen ein großes Softwareprojekt beim größten polnischen Eisenbahnunternehmen platzieren. Seitdem lebt und arbeitet er in Polen. Für polnische Softwarehäuser betreute er Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit September ist Matthias Lukiewicz von Warschau aus für die Nect GmbH als Country Manager Poland tätig."Nect bringt Menschen und technische Innovation zusammen und ist sehr erfolgreich in Deutschland. Das möchte ich auch auf dem polnischen Mark erreichen", sagt Matthias Lukiewisz. "Wie bei jeder Expansion in einen neuen Markt ist das wichtigste Ziel, Präsenz zu zeigen und neue Kunden zu gewinnen. Ich bin mir sicher, dass mir dies durch meine langjährige und umfassende Kenntnis des polnischen Marktes gelingen wird - natürlich mit Unterstützung durch meine künftigen Kollegen in Polen."Benny Bennet Jürgens, Co-Founder und CEO der Nect GmbH: "Seit der Gründung von Nect im Jahr 2017 haben wir uns erfolgreich im deutschen Markt etabliert. Inzwischen nutzen zahlreiche namhafte Unternehmen unsere Lösung, wie beispielsweise die R+V Versicherung, die Barmer und die Telekom. Nun sind wir bereit für den nächsten logischen Schritt: die Expansion ins EU-Ausland, wo wir mit der eIDAS-Zertifizierung deutliche Vorteile haben. Mit unseren beiden Country Managern konnten wir erfahrene Mitarbeiter gewinnen, die in ihrem jeweiligen Markt fest verwurzelt sind und die über den Gründer-Spirit verfügen, der alle Mitarbeiter von Nect auszeichnet. Darüber hinaus können wir von Hamburg aus die beiden neuen Mitarbeiter durch unsere Erfahrung in Bezug auf die EU-weit relevanten Vorgaben und Regulierungen unterstützen."Schnelle, sichere und einfache Online-Bestätigung der IdentitätDas Nect Selfie-Ident basiert auf der patentierten und als Vertrauensdienst-Modul (eIDAS) zertifizierten Robo-Ident-Technologie von Nect. Kunden dieser Unternehmen können sich zeit- und ortsungebunden sowie ohne Wartezeiten mit der Nect App digital ausweisen und benötigen dafür lediglich ein Ausweisdokument und ein Smartphone. Eine Aufnahme des Ausweisdokuments und eine Gesichtserkennung per Selfie-Video stellen unter anderem sicher, dass Person und Ausweis zusammengehören. Verschiedene Sicherheitsprüfungen, zum Beispiel das Auslesen der Hologramme, sorgen dafür, dass Betrugsversuche in der Vergangenheit zu 100 Prozent erkannt und Betrug somit verhindert werden konnte. Dabei ist die Nect-Lösung grundsätzlich mit Ausweisdokumenten aus nahezu allen Ländern der Erde kompatibel.Mehr über die Wachstumspläne der Nect GmbH erfahren Sie in der neuen Ausgabe des Podcasts "What's Nect", verfügbar unter folgendem Link:https://nect.com/de/press/podcasts/#secondary-nav-anchorÜber NectDie Nect GmbH ist ein mehrfach ausgezeichnetes IT-Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Nect steht für die Entwicklung und Implementierung von hochentwickelten, sicheren und zugleich maximal nutzerfreundlichen Identifikationslösungen für digitale Anwendungen im Internet.Datensicherheit und Datenschutz stehen im Fokus der Nect-Lösungen. Dies wird sowohl durch die komplette Eigenentwicklung der Softwarekomponenten als auch die Nutzung von Rechenzentren in Deutschland mit außerordentlich hohem Sicherheitslevel und den Verzicht auf Cloudlösungen sichergestellt.Für seine innovativen und zukunftsweisenden Lösungen wurde Nect u. a. mit dem Hamburger Gründerpreis und dem Deutschen Exzellenz-Preis ausgezeichnet. Neben dem ersten Kunden, der R+V Versicherung, gehören mittlerweile weitere namhafte Unternehmen, u. a. die Telekom Deutschland, die Barmer sowie die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) zum Kundenstamm der Nect GmbH.Für Bildmaterial wenden Sie sich bitte an Louisa Wölke, Presseverantwortliche der Nect GmbH.Pressekontakt:Louisa WölkePresse & ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: lw@nect.comTel.: +49 (0) 176 42 054 084Original-Content von: Nect GmbH, übermittelt durch news aktuell