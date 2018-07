Nebulas ist ein dezentrales Such-Framework mit dem Ziel, die Benutzer in die Lage zu versetzen, eigene, Blockkettenbasierte Suchmaschinen zu erstellen, Multi-Type-Daten in der Blockchain-Welt zu suchen und einen quelloffenen Ranking-Algorithmus zu verwenden. Das Framework umfasst Nebulas Force. Mit NF können Entwickler umfangreiche Anwendungen erstellen, die sich dynamisch an die Community oder Marktveränderungen anpassen können. Nebulas Rank (NR) misst den Wert von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.