Neblio ist ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk, das den Informationsaustausch über ein proprietäres Transaktionsmodul ermöglicht. Das Besondere an dieser Plattform ist, dass sie Transaktionen in einem unveränderlichen, verteilten Verzeichnis speichert, sodass jeder einzelne Knoten jederzeit eine Kopie des gesamten Verzeichnisses besitzen kann. Neblio ist eine neue Blockketten-Lösung, die sich in erster Linie auf die Förderung technologischer Innovationen konzentriert, um die Bedürfnisse großer Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.