Nebenwirkungen melden ist jetzt noch einfacher (FOTO)

Berlin (ots) -Meldungen über Nebenwirkungen nach Arzneimitteleinnahme sindwertvoll, weil Pharma-Unternehmen und Behörden daraus lernen, wiesich die Anwendung von Medikamenten noch sicherer machen lässt.Deshalb begrüßt der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa),dass die deutschen Arzneimittelbehörden BfArM und Paul EhrlichInstitut Ende September 2018 ein besonders anwenderfreundlichesMeldeportal für Nebenwirkungen freigeschaltet haben:http://nebenwirkungen.pei.de. Die Benutzer werden in einfachenSchritten durch das Meldeformular geführt; dazu gibt es bei Bedarfklare Erläuterungen.Damit kann, wer eine Nebenwirkung melden möchte, nun zwischen viereinfachen Wegen wählen: Man kann (1) Arzt oder Ärztin bitten, dieNebenwirkung zu melden; ebenso kann man (2) Apothekerin oderApotheker darum bitten; man kann die Nebenwirkung unternebenwirkungen.pei.de melden; oder man kontaktiert dafür (4) denHersteller. Egal, wo die Meldung abgegeben wurde: Sie gelangt binnenkurzer Frist in die große Nebenwirkungsdatenbank der EU.HintergrundSollte jemand eine Nebenwirkung auf mehr als einem Weg melden, ister gehalten, ab der zweiten Meldung darauf hinzuweisen. Schließlichsoll sich die Datenbank nicht mit Meldungs-Doubletten füllen. Füreine Meldung genügt der Verdacht, dass eine beobachtete körperlicheoder psychische Reaktion auf eine vorherige Medikamenteneinnahmezurückzuführen ist. Ob das Medikament tatsächlich etwas damit zu tunhaben kann, untersuchen im Anschluss daran Experten der Behörden undPharma-Unternehmen.Diese Experten suchen ständig in der Nebenwirkungsdatenbank der EUnach Auffälligkeiten: Wurden Nebenwirkungen bei einem Medikamentgemeldet, die noch nicht bekannt waren? Sind die gemeldetenNebenwirkungen gefährlich? Deuten gemeldete Nebenwirkungen daraufhin, dass das Medikament mitunter falsch angewendet wird? - Behördenund Unternehmen gehen dem nach, aktualisieren daraufhin diePackungsbeilage, geben den Ärzten Hinweise zur Vermeidung vonAnwendungsfehlern oder organisieren nötigenfalls auch den Rückzugeines Medikaments aus dem Markt.