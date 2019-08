Nebenwirkungen an Arzt oder Apotheker berichten

Berlin (ots) - Wer nach einer Arzneimitteleinnahme eineNebenwirkung bemerkt, sollte seinem Arzt oder Apotheker davonberichten. "Jeder kennt den Satz 'Zu Risiken und Nebenwirkungen [...]fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker'. Dieser Satz lässt sichsinnvoll erweitern: 'Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker undberichten Sie ihm von Ihren Beobachtungen'", sagt Prof. Dr. MartinSchulz, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der DeutschenApotheker (AMK).Im bewährten Meldesystem berichten Patienten zunächst ihremApotheker von einer Nebenwirkung. Der Apotheker gibt diese Meldungunter anderem an die AMK weiter. Dort werden Meldungen aus allenApotheken systematisch erfasst, ausgewertet und dann an dieentsprechenden Bundesoberbehörden weitergegeben. Falls die BehördenMaßnahmen erlassen, werden diese von der AMK umgesetzt bzw. dieInformation an alle Apotheken verteilt.Gesundheitsdaten sind hochsensibel und dürfen nicht in falscheHände gelangen. Deshalb lehnt die AMK - im Schulterschluss mit derentsprechenden ärztlichen Organisation - die Erfassung undWeiterleitung von Nebenwirkungen durch privatwirtschaftliche Anbieterab. Patienten können Nebenwirkungen auch direkt an dieBundesoberbehörden melden.Schulz: "Bei privatwirtschaftlichen Unternehmen sollten Patientendamit rechnen, dass die gesammelten Gesundheitsdaten an interessierteStellen verkauft werden. Privatwirtschaftliche Meldesysteme könnendas Vertrauen der Bevölkerung in die etablierten Meldestrukturen deröffentlichen, unabhängigen und nicht gewinnorientierten Institutionengefährden. Wenn Nebenwirkungen über verschiedene Wege gemeldetwerden, steigt zudem das Risiko für Doppel- bzw. Mehrfachmeldungen."Weitere Informationen unter www.abda.de undwww.nebenwirkungen.pei.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell