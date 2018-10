Nebenwirkung Unfall / Medikamente können die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen (FOTO)

Bonn (ots) -Schniefnase, Kopfschmerzen, Husten? Geht schon, meinen viele undnehmen eine Tablette. Nur wenige denken an mögliche Auswirkungen aufdie Fahrtüchtigkeit, lesen die Packungsbeilage nicht und fragen nichtihren Arzt oder Apotheker. Sie gehen damit ein Risiko ein, denn vieleMedikamente haben ungeahnte Nebenwirkungen.Mit dem Hausarzt sprechen"Besonders kritisch sind Medikamente, die den Blutzucker oder denBlutdruck stark absinken lassen, die Wahrnehmungs- undBewegungsfähigkeit beeinträchtigen oder Gefühlsschwankungen oder garPersönlichkeitsveränderungen hervorrufen. Das sind Schlaf- undBeruhigungsmittel, Psychopharmaka, aber auch Präparate gegen Diabetesoder auch Mittel gegen Erkältungen und Allergien", erläutertChristian Kellner, Hauptgeschäftsführer des DeutschenVerkehrssicherheitsrates (DVR).Gefährliche MedikamentencocktailsNoch gefährlicher wird es, wenn die Arzneimittel als Mix und mitAlkohol oder Drogen zusammen eingenommen werden. Die Wirkungen dereinzelnen Präparate werden verstärkt und das Reaktionsverhalten wirddeutlich eingeschränkt. Auch Aufmerksamkeit, Konzentration, Sicht undMotorik können leiden. "Medikamentencocktails können unvorhersehbareNebenwirkungen mit sich bringen. Wenn Sie wirklich mehrereMedikamente gleichzeitig einnehmen müssen, sprechen Sie auf jedenFall mit Ihrem Hausarzt darüber. Auch lokale Betäubungen, die Spritzebeim Zahnarzt oder Impfungen können die Fahrtüchtigkeitbeeinträchtigen. Im Zweifel das Auto lieber stehen lassen", rätKellner.Verlangsamte ReaktionenNicht nur verschreibungspflichtige Medikamente, auchfreiverkäufliche Arzneimittel können zum Risikofaktor beim Fahrenwerden. In Deutschland sind rund 55.000 Medikamente zugelassen.Fachleute gehen davon aus, dass sich circa 2.800 dieser Präparate(fünf Prozent) negativ auf die Teilnahme am Straßenverkehr auswirkenkönnen. Insbesondere Schmerz- und Erkältungsmittel, die auchstimulierende Substanzen enthalten, zum Beispiel Koffein, führenkurzfristig zu einer subjektiv empfundenen Verbesserung der Symptome.Man fühlt sich fahrtüchtig. Allerdings kann dies auch bedeuten, dassman euphorisiert Gefahren im Straßenverkehr unterschätzt. Lässt dieWirkung des Medikamentes hingegen nach, kommt es häufig zu einerErmüdung. Diese kann dann die Reaktionsfähigkeit deutlichverlangsamen.Deshalb sollte laut DVR bei der nächsten Erkältung vor derEinnahme von Medikamenten lieber nachgelesen oder nachgefragt werden,bevor der Zündschlüssel gedreht wird.Ansprechpartnerin:Julia FohmannPressesprecherinReferatsleiterin PresseDeutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)German Road Safety CouncilJägerstraße 67 - 6910117 BerlinTelefon: +49 (0)30 2 26 67 71-30Telefax: +49 (0)30 2 26 67 71-29jfohmann@dvr.dewww.dvr.deOriginal-Content von: DVR, übermittelt durch news aktuell