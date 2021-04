Nebenwerte aktuell: Weltraumaktie Mynaric?

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Am Wochenende ging es in meiner Börsengruppe um die Aktie Mynaric. Ein Gruppenmitglied stellte uns die Aktie mit einem Satz vor, ich zitiere: Datenübertragung über Laser und Satelliten. Im Prinzip Starlink auf Deutsch…

Er sieht die Mynaric Aktie als langfristiges Investment.

Mynaric, da hatte ich schonmal was von gehört. Große Datenmengen per Laser im All bewegen – das klingt futuristisch und potenziell aussichtsreich.

Ich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung