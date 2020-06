Nebenwerte aktuell: Steinhoff und eine Möbelkette

Bei der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) läuft es ja seit einiger Zeit so, dass bestimmte Beteiligungen verkauft werden, um die Schuldenlast zu verringern.

Mit den großen Gläubigern gab es bekanntlich Stillhalteabkommen, so dass im vorigen Jahr eine möglicherweise drohende Insolvenz abgewendet werden konnte.

In so einer Situation sind die Fremdkapitalgeber wie Banken oder Hedgefonds in einer tendenziell günstigeren Position als die Eigenkapitalgeber. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung