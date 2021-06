Nebenwerte aktuell: Nordex – meine Kurz-Einschätzung

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nachrichtenlage bei Nordex sah in den vergangenen Wochen ja recht gut aus.

So konnte das Unternehmen für das 1. Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg verbuchen und die 1-Mrd-Euro-Marke Quartals-Umsatz deutlich übersteigen: Nach ca. 965 Mio. Euro Umsatz in Q1 2020 waren es ca. 1,25 Mrd. Euro Umsatz in Q1 2021.

