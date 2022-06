Nebenwerte aktuell: Mutares – Börsengang einer Tochter?

Finanztrends Video zu mutares



mehr >

So wurde neulich bereits die sechste Übernahme in diesem Jahr bekannt gegeben. Und zwar soll es bei dem Kauf um das Geschäft mit „Hochleistungs-Kunststoffteilen“ von MANN+HUMMEL gehen. Und im Rahmen des Zukaufs wurde dann auch gleich eine Kooperation zwischen den beiden im Bereich der Produktion vereinbart. Das Geschäft mit den Filtern bleibt so wie ich das verstehe bei MANN+HUMMEL. Diese… Hier weiterlesen