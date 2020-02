Nebenwerte aktuell: Isra Vision – was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Am Montag gab es beim Nebenwert Isra Vision einen starken Kurssprung. Die Aktie, die vorigen Freitag noch bei Notierungen um 35 Euro gestanden hatte, schoss am Montag im frühen Handel auf knapp 50 Euro. Das war ein Kurssprung von gut 40% – nicht schlecht und natürlich auffällig. Was war bzw. ist da los? Zu Wochenbeginn teilte Isra Vision im Wesentlichen zwei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung