Nebenwerte aktuell: Deutsche Wohnen – das steht diese Woche an!

Diese Woche soll der Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht werden. Am 31. März soll es so weit sein – dann sollen der Konzern-/Jahresabschluss 2021 sowie der Geschäftsbericht 2021 an die Öffentlichkeit gebracht werden.

Voriges Jahr hatte Vonovia im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 53,00 Euro je Aktie der Deutsche Wohnen geboten.

Wie viele Aktien der Deutsche Wohnen hat Vonovia denn jetzt?



