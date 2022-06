Nebenwerte aktuell: Deutsche Euroshop - Übernahmeangebot

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Finanztrends Video zu Deutsche EuroShop



mehr >

Die sind vereinfacht gesagt Bestandshalter von Shoppingcentern, was in der Pandemie natürlich alles andere als „knorke“ war. Allerdings hatte ich da im Hinterkopf, dass der Aktienkurs deutlich unter dem Nettovermögenswert je Aktie notierte. Also vielleicht gar nicht verkehrt, da mit „Puffer“ einzusteigen im Hinblick auf eine zukünftige Bewegung des Aktienkurses Richtung Nettovermögenswert je Aktie… Vorige Woche dann ärgerte ich mich… Hier weiterlesen