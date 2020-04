Nebenwerte aktuell: Datagroup

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

Wer gerne Geschäftsberichte und Quartalszahlen betrachtet, für den ist die Zeit weiterhin günstig. Denn zum einen veröffentlichen so manche Nebenwerte derzeit ihren Geschäftsbericht 2019 – und andere wiederum veröffentlichen schon die Zahlen zum 1. Quartal 2020.

Und gar nicht so selten in diesen Zeiten ist es, dass Aktiengesellschaften den 2020er Ausblick aufheben. So geschehen zum Beispiel zu Wochenbeginn bei Datagroup, was den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung