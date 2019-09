Nebenwerte-Roundup: Mologen & Bitcoin Group

Die Mologen AG (WKN: A2LQ90) informiert heute mit einem Geschäftsupdate umfassend über Fortschritte in ihrer Forschungspipeline. Wie der Biopharma-Microcap mit Sitz in Berlin mitteilt, verlaufe die Entwicklung des Lefitolimod-Nachfolgekandidaten EnanDIM „planmäßig“. Ein erster Ableger hiervon werde Angaben zufolge „voraussichtlich Anfang 2020 in die klinische Entwicklung“ überführt. Auch im Bereich HIV gingen die Aktivitäten voran, so Mologen. Dazu im Fokus: Bitcoin Group ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



