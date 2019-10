Nebenkostenabrechnung: Vermieter unterzieht sich strenger Kontrolle durch unabhängigen Dritten - Service für Mieter kostenlos

Berlin (ots) -- Vermieter INDUSTRIA WOHNEN steht für faires Mieten undtransparente Abrechnungen- Mit Mineko können 16.000 Mieter von INDUSTRIA WOHNEN ihreNebenkostenabrechnungen kostenlos überprüfen lassen- Auch große Rechtsschutzversicherungen kooperieren mitMietnebenkostenportal MinekoIn Zeiten steigender Mieten sind fehlerhafte und intransparenteNebenkostenabrechnungen ein zusätzliches und vor allem teuresÄrgernis. Verbraucher können viel Geld verlieren, ohne es zu merken.Um ihren 16.000 Mietern volle Transparenz zu garantieren, bietet dasWohnungsunternehmen und Immobilienmanager INDUSTRIA WOHNEN nun füralle Mieter, die Fragen zu ihrer Abrechnung haben, eine kostenlosePrüfung der Nebenkostenabrechnungen durch die Mietnebenkostenexpertenvon Mineko (www.mineko.de) an.Mieter werden vor unverständlichen und fehlerhaften AbrechnungengeschütztLaut aktuellen Zahlen von Mineko weisen 81 Prozent derMietnebenkostenabrechnungen in Deutschland geldwerte Mängel auf.Mineko erstellt zu jeder Prüfung einen objektiven und detailliertenPrüfbericht.Rechtsschutzversicherte können ihre Abrechnungen kostenlosüberprüfen lassenNicht nur Wohnungsunternehmen nutzen inzwischen den Service einerexternen Kostenuntersuchung für ihre Mieter. AuchRechtsschutzversicherungen wie ARAG, DEVK und R+V arbeiten mit denunabhängigen Mietnebenkostenexperten von Mineko zusammen. IhreVersicherten können ebenfalls eine kostenlose Prüfung ihrerAbrechnungen in Anspruch nehmen.Chris Möller, Gründer und Geschäftsführer von Mineko, sagt: "DieMieter in Deutschland haben ein gesteigertes und berechtigtesBedürfnis nach Kostentransparenz. Wohnungsgesellschaften wieINDUSTRIA WOHNEN haben diesen Wunsch erkannt. Daher bieten sie ihrenMietern bei Fragen eine unabhängige Prüfung an, die sie kostenlos beiMineko durchführen können. Diese Kooperation bieten wir auchRechtsschutzversicherungen an. Die unabhängige Untersuchungvermittelt häufig in Konflikten zwischen Mieter und Vermieter."Jürgen Hau, Geschäftsführer von INDUSTRIA WOHNEN, kommentiert:"Wir betrachten unsere Mieter als Partner auf Augenhöhe undunterstützen darum die Forderung nach mehr Transparenz auf demMietmarkt. Während der andauernden Debatte um die Wohnungssituationmöchten wir die Rechtsansprüche von Mietern stärken. Wir wollen, dassunsere Mieter ihre anfallenden Nebenkosten verständlichnachvollziehen können und keinerlei Fragen zur Abrechnung offenbleiben. Wenn Sie die Experten von Mineko zu Rate ziehen und ihreAbrechnungen prüfen lassen, übernehmen wir die Kosten für diesenService."Über MinekoAuf der Plattform Mineko (www.mineko.de) haben Mieter dieMöglichkeit, ihre Nebenkostenabrechnung online prüfen zu lassen. OhneMitgliedschaft, Abonnement oder Terminabsprache laden Nutzer ihreMietnebenkostenabrechnungen in digitaler Form auf das Portal underhalten innerhalb von 48 Stunden einen verständlichen undausführlichen Prüfbericht, Tipps und Tricks für das weitere Vorgehenund bei etwaigen Abrechnungsmängeln ein vorgefertigtesWiderspruchsschreiben für den Vermieter. Die Rechtsexperten vonMineko kontrollieren die Abrechnung und die einzelnen Beträge aufformelle und materielle Richtigkeit und überprüfen dieUmlagefähigkeit aller Kostenpositionen sowie die Korrektheit derverwendeten Verteilerschlüssel. Die Mineko GmbH wurde im Januar 2014gegründet und hat ihren Sitz in Berlin.Über INDUSTRIA WOHNENINDUSTRIA WOHNEN ist Spezialist für Investitionen in deutscheWohnimmobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Mainerschließt privaten und institutionellen Anlegern Investitionen inWohnungen an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland undbietet ein umfassendes Leistungspaket im Asset- undProperty-Management. Aktuell verwaltet INDUSTRIA WOHNEN ein Volumenvon mehr als 2,7 Milliarden Euro im deutschen Wohnungsmarkt undstützt sich dabei auf die Erfahrung aus über 65 Jahren Tätigkeit amMarkt. INDUSTRIA WOHNEN betreut als Portfoliomanager private undinstitutionelle Investoren, wobei das jährlich getätigteTransaktionsvolumen mehr als 500 Millionen Euro beträgt. DieAkquisitionsstrategie von INDUSTRIA WOHNEN ist sowohl auf Neubau- alsauch auf Bestandsinvestitionen gerichtet.Pressekontakt:Sarah-Lena Knust | sarah-Lena.Knust@tonka-pr.com | +49.30.403647.615Original-Content von: MINEKO GmbH, übermittelt durch news aktuell