Nebenkosten-Auswertung zeigt: Vonovia liegt unter bundesweitem Betriebskostenspiegel

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Finanztrends Video zu Vonovia



mehr >

Bochum (ots) -- Vonovia berechnete pro Quadratmeter und Monat durchschnittlich2,61 EUR (2016) bzw. 2,55 EUR (2017)- Deutscher Mieterbund kommt bei bundesweiter Vergleichsrechnungfür 2016 auf 2,79 EUR- Nebenkosten zu über 40 Prozent vom Verbrauch des einzelnenMieters abhängig- Anstieg vor allem bei Steuern und öffentlichen AbgabenVonovia hat für die Jahre 2016 und 2017 über 700.000 Betriebs- undHeizkostenabrechnungen ausgewertet. Das Ergebnis: Bei den Nebenkostenliegen die Mieter von Vonovia unter dem bundesweitenBetriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes (DMB). WährendVonovia im Durchschnitt 2,61 EUR (2016) beziehungsweise 2,55 EUR(2017) pro Quadratmeter und Monat berechnete, kam der bundesweiteBetriebskostenspiegel 2016 auf 2,79 EUR. Der Vergleich basiert aufinsgesamt 14 Nebenkostenpositionen."Unser Anspruch ist es, dass unsere Nebenkostenabrechnungentransparent, nachvollziehbar und vor allem richtig sind. Vonoviarechnet nur Leistungen ab, die auch erbracht wurden", sagt KlausFreiberg, Mitglied des Vorstands bei Vonovia. Und weiter: "Für dieAussage, dass unsere Nebenkosten seit Jahren steigen und unsereMieter höhere Nebenkosten tragen als andere, gibt es keineGrundlage."Die Auswertung der einzelnen Nebenkostenpositionen zeigt auch,dass ihre Entwicklung zahlreichen Faktoren unterliegt. So sind über40 Prozent der Nebenkosten verbrauchsabhängig. "Einen Großteil könnenwir als Vermieter gar nicht beeinflussen. Heizung, Warmwasser undStrom sind in den letzten Jahren teurer geworden. Und sie hängen vomindividuellen Verbrauch ab", erklärt Freiberg.Regionale UnterschiedeAuf die von der öffentlichen Hand erhobenen Gebühren fürGrundsteuer, Straßenreinigung, Müllbeseitigung, Wasser undEntwässerung haben Vermieter überhaupt keinen Einfluss. Bei Vonovialagen diese durchlaufenden Posten pro Quadratmeter und Monat beikumuliert 1,00 EUR (2016) beziehungsweise 1,02 EUR (2017). DerBetriebskostenspiegel 2016 des Deutschen Mieterbundes weist für dieseKostenarten einen Wert von 0,73 EUR/m²/Monat aus. Grund für dieseUnterschiede sind die in Deutschland sehr verschiedenen Gebührensätzefür kommunale Leistungen. Das Portfolio von Vonovia befindet sich zumGroßteil in Schwarmstädten, wo die Kosten für Straßenreinigung undMüllbeseitigung vergleichsweise hoch sind.Mehr als ein Drittel der Nebenkosten entfällt auf Leistungen, zudenen Vonovia als Eigentümerin verpflichtet ist: beispielsweise dieWartung technischer Anlagen und sonstige Verkehrssicherungspflichten."Außerdem sehen wir uns in der Pflicht, unseren Mietern ein sicheresund sauberes Wohnumfeld zu bieten", sagt Freiberg. WährendReinigungsleistungen bei Vonovia pro Quadratmeter und Monat 2016 und2017 mit 0,11 EUR konstant blieben, kam der Deutsche Mieterbund inseiner bundesweiten Vergleichsrechnung auf deutlich höhere 0,17 EUR.Für Dienstleistungen, die Vonovia in Eigenleistung erbringt,gelten marktübliche Konditionen. Sie orientieren sich sowohl amWirtschaftlichkeitsgebot für Betriebskosten als auch an den lokalenBetriebskostenspiegeln. Ein Beispiel: Über Jahre stabil und deutlichunter dem DMB-Wert waren bei Vonovia die Kostenarten Gartenpflege,Hauswart und Gebäudereinigung. Sie lagen für 2015, 2016 und 2017 inSumme bei 0,35 EUR pro Quadratmeter und Monat. "Diese Stabilität istim Interesse der Mieter, denn sie läuft gegen Inflation undLohnanpassungen", sagt Freiberg. Zum Vergleich: Der DeutscheMieterbund kam für 2016 auf eine Summe von 0,42 Euro.Vonovia prüft Einsprüche und korrigiert FehlerFür das Abrechnungsjahr 2016 erstellte Vonovia rund 714.000Betriebs- und Heizkostenabrechnungen mit über 5 Millionenvorgelagerten Rechnungsvorgängen. Zu diesen Abrechnungen hat Vonoviarund 61.000 Kundenreaktionen erhalten, wobei darin auchBeleganforderungen, Anfragen und Auskünfte enthalten waren. AufEinsprüche entfielen 36.000 Reaktionen, von denen wiederum knapp6.000 zu Nebenkostenerstattungen führten. Im Verhältnis zu allenAbrechnungen lag die Quote bei 0,8 Prozent. Allerdings waren darinauch Erstattungen aus Kulanz enthalten - beispielsweise, weil eineBearbeitung angesichts des geringen Streitwerts unwirtschaftlichgewesen wäre oder weil Vonovia eine gerichtliche Auseinandersetzungim Sinne des guten Miteinanders vermeiden wollte. "In unseremKundenservice befassen sich über 200 Mitarbeiter mitNebenkostenabrechnungen. Sie arbeiten täglich hart daran, dieTransparenz zu erhöhen, die Reaktionsgeschwindigkeit zu beschleunigenund die Fehlerquote weiter zu senken. Aber: Menschen sind keineMaschinen, sie machen auch Fehler. Entscheidend ist, wie man damitumgeht. Für uns gilt: Wenn wir Fehler machen, dann korrigieren wirsie", sagt Freiberg.Die Abläufe und Qualitätsstandards der Heizkostenabrechnung, dieeinen wesentlichen Posten der Nebenkosten darstellt, hatte Vonovia imSommer 2018 von der unabhängigen Prüfungsgesellschaft Deloitte ineiner Sonderuntersuchung überprüfen lassen. Das Gutachten kommt zudem Ergebnis, dass "der allgemeine Prozess zur Erstellung der Heiz-und Warmwasserkostenabrechnung, einschließlich der implementiertenKontrollen, grundsätzlich einen sachgerechten, ordnungsgemäßen undnachvollziehbaren Ablauf der Abrechnung sicherstellt." Es gebe "keineHinweise auf Manipulation, Vertuschung oder Verzögerung", so dasGutachten.Der aktuellste vom Deutschen Mieterbund veröffentlichteBetriebskostenspiegel basiert auf Daten für das Abrechnungsjahr 2016.Die Aufstellung der 14 Positionen ist dort online verfügbar.Pressekontakt:Nina HenckelLeiterin KonzernpresseT +49 234 / 314 - 1909Nina.henckel@vonovia.deOriginal-Content von: Vonovia SE, übermittelt durch news aktuell