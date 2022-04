Nebeneinkommen mit Dividenden: 3 Ideen für hohe Dividenden

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

So langweilig es auch klingen mag, die Dividende besitzt am Finanzmarkt nach wie vor eine wichtige Rolle. Konkret handelt es sich um die Zahlung eines Unternehmens an seine Aktionäre, eine Gewinnbeteiligung also.

Je nach Unternehmenserfolg und Ausschüttungsquote kann diese hoch oder niedrig ausfallen. Auch gibt es Unternehmen, die gar keine Dividenden zahlen.

Entscheidend können hier auch die Verschuldung sowie das Investitionsvorhaben des Unternehmens sein. Schließlich bedeutet eine Dividende einen Kapitalentzug für das Unternehmen.

Nebeneinkommen mit Dividenden

Für Aktionäre können sich durch Dividendenzahlungen durchaus lukrative Nebeneinkünfte ergeben. Steuerrechtlich handelt es sich um Kapitalerträge.

Wer sich mit Dividenden ein zweites Standbein aufbauen möchte, der muss vor allem eines tun: In dividendenstarke Aktien investieren. Und solche Aktien gibt es im Finanzmarkt zuhauf.

Allein von den mittlerweile 40 Aktien des deutschen Aktienindex DAX zahlt der überwiegende Teil regelmäßig Dividenden. Zu den Aktien mit der derzeit höchsten Dividendenrendite gehören Automobilhersteller, Chemieunternehmen sowie Versicherer.

Jeweils eine Aktie aus einem dieser Bereiche möchte ich heute vorstellen. Konkret handelt es sich um Mercedes-Benz (WKN: 710000), Covestro (WKN: 606214) sowie die Allianz (WKN: 840400).

Automobil: Mercedes-Benz-Aktie – 7,9 %

Auf der Hauptversammlung des schwäbischen Automobilherstellers Mercedes-Benz wird am 29. April eine Dividende in Höhe von 5,00 Euro je Aktie vorgeschlagen. Gemessen am letzten Schlusskurs der Aktie von 63,49 Euro (Stand: 1.4.22) errechnet sich eine potenzielle Dividendenrendite von 7,9 %. Da sich die Vorjahresdividende lediglich auf 1,35 Euro belaufen hat, errechnet sich ein Dividendenwachstum von 270 %.

Chemie: Covestro-Aktie – 7,4 %

Im Chemiesektor findet man die höchste Dividendenrendite bei dem Leverkusener Konzern Covestro. Vorgeschlagen ist, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 3,40 Euro auszuschütten.

Die virtuelle Hauptversammlung findet am 21. April 2022 statt. Gemessen am letzten Schlusskurs der Aktie von 45,66 Euro (1.4.22) lässt sich eine potenzielle Dividendenrendite von 7,4 % errechnen. Gegenüber der Vorjahresdividende von 1,30 Euro liegt eine ebenfalls starke Steigerung von 161 % vor.

Versicherung: Allianz-Aktie – 7,4 %

Auch die Allianz beteiligt seine Aktionäre wieder am Unternehmenserfolg. Auf der Hauptversammlung am 4. Mai 2022 soll eine Dividende von 10,80 Euro vorgeschlagen werden. Bei einem Aktienkurs von zuletzt 218 Euro (Schlusskurs am 1.4.22) errechnet sich so eine Dividendenrendite von 4,95 %. Im Vergleich zum Vorjahr wird eine um 12,5 % höhere Dividende ausgeschüttet.

Fazit

Auch wenn bei den drei Unternehmen aus dem DAX eine hohe Dividendenrendite sowie ein überzeugendes Dividendenwachstum vorliegen, sollte man immer vorsichtig sein mit zukünftigen Dividendenzahlungen. Diese können schnell gekürzt werden, sollte es im Unternehmen etwas schlechter laufen.

In der Tat fielen die Dividenden bei Covestro und Mercedes-Benz in den Jahren 2019 und 2020 deutlich niedriger aus als noch in den Vorjahren. Ihr Geschäftsmodell ist zyklisch und von der Konjunktur abhängig.

Eine ähnliche Dynamik kann man auch bei der Allianz feststellen. Ihr Erfolg hängt nicht nur von der Prämien- und Schadensentwicklung ab, sondern wird besonders von der Lage am Kapitalmarkt bestimmt.

