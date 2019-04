Nebenberuflich offline: Fast jeder dritte Deutsche ist nebenberuflich selbstständig - und nutzt dabei kaum die Chancen des Internets (FOTO)

Köln, Deutschland (ots) -Knapp ein Drittel der Deutschen betreibt neben dem Hauptberuf einsogenanntes "Side Hustle", ein nebenberufliches Gewerbe. Dies zeigteine Umfrage des Marktforschungsdienstleisters YouGov, die im Auftragvon GoDaddy durchgeführt wurde. Dabei wurden neben Aufwand undEinkommen auch Motive und Vorteile der nebenberuflichenSelbstständigkeit sowie der Einsatz digitaler Kanäle für dasNebenprojekt erfragt.In der repräsentativen Online-Umfrage gaben 23 Prozent derBefragten an, berufstätig zu sein und zusätzlich ein kommerziellesNebenprojekt zu betreiben. Weitere 5 Prozent sahen sich nur in einemNebengewerbe tätig. Die Branchen, in denen eine solchenebenberufliche Selbstständigkeit ausgeführt wird, sind breitgefächert. Neben der Beratung (16 Prozent) sind die Side Hustlersunter anderem in den Bereichen Pflege beziehungsweise Gesundheit (14Prozent), Sport (13 Prozent), Putzen (11 Prozent), Nachhilfe,Journalismus & Marketing, Musik (jeweils 10 Prozent) und Handwerk &DIY (9 Prozent) aktiv (Mehrfachauswahl war möglich).Side Hustle auch in Zeiten guter Wirtschaftslage attraktivDer relativ hohe Anteil der nebenberuflich Selbstständigenüberrascht. Denn aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichenEntwicklung in Deutschland besteht zumindest strukturell keineNotwendigkeit, mittels Nebengewerbe das Einkommen aufzustocken. "Eineabhängige Beschäftigung auch für den Hinzuverdienst zu finden, istderzeit so einfach wie nie", heißt es etwa im KFW Gründungsmonitor2018*. Vor diesem Hintergrund beeindruckt die wirtschaftlicheBedeutung, die Side Hustles in Deutschland dennoch zukommt: 21Prozent der Befragten Sidepreneure verdienen mit ihrem Nebengewerbedurchschnittlich zwischen 500 und 2.500 Euro brutto monatlich hinzu,weitere 9 Prozent sogar bis zu 5.000 Euro. Ausgehend von einemdurchschnittlichen Bruttogehalt der ArbeitnehmerInnen in Deutschlandvon 2.860 Euro**, kann das Einkommen aus einem Nebengewerbe alsoeinen beachtlichen Anteil ausmachen.Nebenverdienst mit persönlichem MehrwertZugleich profitieren Side Hustlers auch ideell von ihrenNebenprojekten. Der Nutzen eines Side Hustle liegt für dienebenberuflich Selbstständigen insbesondere in der persönlichenEntwicklung: Jeder dritte Side Hustler nennt ein gestärktesSelbstbewusstsein (32 Prozent), die Möglichkeit, Gelerntes in andereLebensbereiche einbringen zu können (31 Prozent) sowie einegesteigerte Motivation - auch im Hauptberuf - (28 Prozent) alspositive Auswirkungen der nebenberuflichen Selbstständigkeit.Fast 70 Prozent der Side Hustlers haben keine WebsiteAllerdings nutzen nebenberuflich Selbstständige in Deutschland dieMöglichkeiten der Digitalisierung bislang kaum für ihre Zwecke. Fast70 Prozent von ihnen betreiben keine eigene Website für ihrNebenprojekt - mit dem Ergebnis, online entsprechend schlechtauffindbar zu sein. Soziale Medien oder eine eigene Website wurdennur von jedem Vierten beziehungsweise jedem Fünften der befragtenSide Hustlers als effektives Akquise-Instrument genannt. Hierin liegteine Chance für Side Hustler, denn die Online-Präsenz kann für denlangfristigen Erfolg von Unternehmen eine zentrale Rolle spielen.Neun von zehn Konsumenten in Deutschland beeinflusst laut BitkomResearch die Online-Recherche bei ihrer Kaufentscheidung, und fastdie Hälfte geht bei der Suche nach passenden Angeboten zunächst aufdie Website des Anbieters.***"Nebenberuflich Selbstständige in Deutschland verpassen eineChance, ihre Side Hustles wirtschaftlich erfolgreicher zu machen,ganz unabhängig von der Branche, in der sie tätig sind", erklärt PaulAshcroft, Regional Director Germany bei GoDaddy. "Zu oft liegt das aneiner falschen Einschätzung der Kosten und des Aufwandes. Heute mussman aber kein Experte mehr sein, um die eigene Online-Präsenz zurealisieren."Zur MethodikDie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2112 Personen zwischen dem 18.03.2019 und20.03.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.*Laut KFW Gründungsmonitor 2018 war die Zahl der Neugründungenzuletzt rückläufig, insbesondere die Zahl der Nebenerwerbsgründersackte im Jahr 2017 um fast ein Viertel ab. Als mögliche Ursachewurde der leergefegte Arbeitsmarkt genannt: "Eine abhängigeBeschäftigung auch für den Hinzuverdienst zu finden, ist derzeit soeinfach wie nie", heißt es in der Auswertung.**Laut Statistischem Bundesamt lag 2017 das durchschnittlicheBruttogehalt aller Arbeitnehmer (Vollzeit, Teilzeit und geringfügigeBeschäftigung) bei 2.860 Euro monatlich.***Laut Bitkom Research: Trends im E-Commerce - So shoppen dieDeutschen 2019 lassen sich 93 Prozent der Befragten in ihrerOnline-Kaufentscheidung durch die Recherche im Internet beeinflussen.47 Prozent ziehen vor dem Kauf die Websites der Anbieter alsEntscheidungshilfe zu Rate.Über GoDaddyGoDaddy befähigt mit den passenden Tools und individuellerBeratung kleine Unternehmen und Entrepreneure weltweit dabei, onlineerfolgreich zu sein. 