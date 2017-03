Neben Parteitag auch AfD-Großkundgebung in Köln geplant

KöLN (dts Nachrichtenagentur) - Während die AfD-Bundespartei am 22. April im Kölner Maritim-Hotel ihren Parteitag abhält, will die örtliche AfD parallel eine Großkundgebung auf dem nahegelegenen Neumarkt abhalten. Wie der Landesgeschäftsführer der AfD Nordrhein-Westfalen dem "Spiegel" bestätigte, sollen auf der Kundgebung AfD-Spitzenleute, eine Band, ein Comedian und ausländische Ehrengäste auftreten. Die Konkurrenztermine sind angesichts des Machtkampfs in der AfD brisant: Auf dem Parteitag wollen die Rechtspopulisten ihre Spitzenkandidaten für den Bundestagswahlkampf küren.

Parteichefin Frauke Petry wäre gern alleinige Spitzenkandidatin, in einer unverbindlichen Mitgliederumfrage votierte die Basis aber für eine Teamlösung. Da der AfD-Verband NRW von Petrys Ehemann Marcus Pretzell geführt wird, könnte die Konkurrenz-Demo in Köln, so Parteifreunde, als Unterstützung für Petry gedacht sein, um den Druck auf dem Parteitag zu erhöhen, schreibt der "Spiegel".

Foto: über dts Nachrichtenagentur