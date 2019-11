Nebel: Tagfahrlicht allein reicht nicht aus / Tipps zum sicheren Fahren bei schlechter Sicht (FOTO)

München (ots) -Viele Autofahrer verlassen sich auch in der dunklen Jahreszeit auf dieLichtautomatik, die das Abblendlicht selbstständig aktiviert. Aber: gerade Nebelund diesiges Wetter kann der Lichtsensor nicht erkennen. Schlechte Sicht undschlechte Sichtbarkeit können jedoch zu Unfällen führen. Auch auf dasTagfahrlicht sollten sich Autofahrer bei schlechter Sicht nicht verlassen, dahierbei nur die Leuchten vorne aktiviert werden, die Rückleuchten in der Regeldunkel bleiben. Wichtig ist daher laut ADAC, das Abblendlicht frühzeitig manuellanzuschalten, um die eigene Sicht zu verbessernGrundsätzlich gilt bei eingeschränkter Sicht: langsam und vorausschauend fahrenund jederzeit bremsbereit sein. Bei Sichtweiten unter 50 Metern erlaubt derGesetzgeber eine Maximalgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Die meistenmodernen Autos besitzen neben Nebelschlussleuchten auch vorne Nebelscheinwerfer.Sie streuen das Licht flach über die Straße und helfen das Straßenbild besser zuüberblicken, da der Nebel im Sichtfeld des Fahrers weniger angestrahlt wird.Wenn die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen erheblich reduziert ist,dann können die Nebelscheinwerfer helfen. Sobald sich die Sichtverhältnisse aberbessern, müssen die Nebelscheinwerfer wieder ausgeschaltet werden. DieNebelschlussleuchte wiederum darf inner- wie außerorts nur bei einer Sichtweiteunter 50 Metern eingeschaltet werden. Wird die Leuchte bei besserer Sichteingesetzt, verkehrt sich der Effekt ins Gegenteil und der nachfolgende Verkehrwird geblendet. Wer eine Nebelschlussleuchte missbräuchlich verwendet, begehteine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Verwarnungsgeld von 20 Euro rechnen.Werden dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder kommt es zu einemUnfall, liegt das Verwarnungsgeld bei 25 bzw. 35 Euro.Pressekontakt:ADAC KommunikationKatharina LucàT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell