Nbtm New Materials: Glauben Sie das?

Nbtm New Materials weist zum 28.12.2018 einen Kurs von 6,27 CNH an der BörseShanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Auto Teile und Ausrüstung" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Nbtm New Materials auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,54 liegt Nbtm New Materials auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Manufactured Goods" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Nbtm New Materials führt bei einem Niveau von 58 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 63,27 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Dividende: Nbtm New Materials schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Manufactured Goods auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,22 % und somit 0,87 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,35 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".