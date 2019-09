Nazi-Verbrechen: Noch 29 Verfahren gegen mutmaßliche NS-Täter. Anklagen werden wegen hohen Alters immer unwahrscheinlicher

Hamburg (ots) - In Deutschland laufen noch 29 Strafverfahren gegenmutmaßliche Nazi-Verbrecher. Das haben Recherchen des NDRPolitikmagazins Panorama 3 ergeben. Vor allem ehemalige Wachleute inKonzentrationslagern sind in den Fokus der Ermittlungen geraten. DieAngehörigen der Wachmannschaften sollen als Teil der Mordmaschineriedas systematische Töten von Menschen ermöglicht haben. Gegen einenKZ-Aufseher beginnt im Oktober der Prozess in Hamburg. Es könnteeiner der letzten sein. Denn wegen des hohen Alters der Beschuldigtenwerden weitere Prozesse immer unwahrscheinlicher.Die 29 Strafverfahren laufen bei Staatsanwaltschaften über ganzDeutschland verteilt, wie eine Umfrage des NDR Magazins Panorama 3unter allen deutschen Strafverfolgungsbehörden ergeben hat. Insgesamtrichten sich die Ermittlungen gegen rund 50 namentlich bekannteBeschuldigte, darunter sind auch Frauen. In einigen Fällen istunklar, ob die Tatverdächtigen noch leben. Den Beschuldigten wirdMord oder Beihilfe zum Mord, teilweise in tausenden Fällen,vorgeworfen. Gegen weitere Verdächtige laufen sogenannteVorermittlungen - hier wird noch geprüft, ob ein Anfangsverdachtvorliegt.Zwei der Verfahren führten zu Anklagen gegen Wachleute aus demKonzentrationslager Stutthof bei Danzig. Sie sollen durch ihrenDienst das Morden ermöglicht haben. Am Landgericht Hamburg beginntnun Mitte Oktober der Prozess gegen den 93 Jahre alten Bruno D. Ihmwirft die Staatsanwaltschaft Hamburg Beihilfe zum Mord in 5230 Fällenim KZ Stutthof vor. Gegenüber Panorama 3 wollte Bruno D. sich nichtäußern. In dem zweiten Fall gegen einen 94-Jährigen am LandgerichtWuppertal ist noch offen, ob es einen Prozess geben wird. Wie einGerichtssprecher auf Anfrage des NDR mitteilte, war es "wegen deranhaltend hohen Belastung der Kammer mit vorrangig zu bearbeitendenHaftsachen" noch nicht möglich, über eine Übernahme des Verfahrens zuentscheiden.Die meisten der 29 Strafverfahren gegen mutmaßliche Mordhelfer inder NS-Zeit laufen bei den Staatsanwaltschaften in Neuruppin undErfurt. Die Strafverfolger im brandenburgischen Neuruppin sind fürTaten in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrückzuständig. Zwölf Verfahren gegen KZ-Aufseherinnen und -Aufseher sindhier anhängig. In die Zuständigkeit der Erfurter Ermittler fällt dasKZ Buchenwald, gegen sechs mutmaßliche Angehörige der dortigenWachmannschaften wird noch ermittelt. Einzelne Verfahren gegenmutmaßliche NS-Täter sind noch in Nordrhein-Westfalen, Hessen undBayern anhängig. Bei einigen Verfahren geht es um Massaker vonSS-Einheiten in Frankreich und durch Mitglieder von"Sicherheitspolizei" und "Sicherheitsdienst" in der heutigen Ukraine.In Schleswig-Holstein laufen in Itzehoe und Lübeck Strafverfahrengegen zwei Frauen, die im KZ Stutthof tätig gewesen sein sollen. InHamburg wird noch gegen eine jetzt 97-jährige ehemalige Aufseherin indem KZ Bergen-Belsen, ermittelt, da sie 1945 an einem Todesmarsch vonKZ-Häftlingen beteiligt gewesen sein soll, bei dem 1400 Frauen umsLeben kamen.Die meisten Verfahren gegen mutmaßliche NS-Verbrecher gehen aufVorermittlungen bei der Zentralen Stelle zur Aufklärung vonNS-Verbrechen in Ludwigsburg bei Stuttgart zurück. Hier versuchen dieErmittler herauszufinden, welche mutmaßlichen Täter noch leben undinwiefern diese für ihre Taten noch belangt werden können. Derzeitstehen noch vier Konzentrationslager im Fokus der LudwigsburgerErmittler. Da die Zentrale Stelle selbst keine Ermittlungsmaßnahmendurchführen darf, gibt die Behörde die Verfahren nach denVorermittlungen an die zuständigen Staatsanwaltschaften in ganzDeutschland ab. Für den Leiter der Zentralen Stelle Jens Rommel istauch über 74 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs dieStrafverfolgung von mutmaßlichen Tätern noch wichtig. Die heutigeAufklärung von NS-Verbrechen könne dazu beitragen, "festzustellen,was geschehen ist, und die persönliche Verantwortung des Einzelnen indem verbrecherischen System zu bestimmen", sagt Rommel im NDRInterview. So könnten die Geschehnisse "auch heute noch als Unrecht"bewertet werden. Auch für die vielen Opfer des NS-Regimes seien dieseVerfahren von großer Bedeutung.Mehr zu dem Prozess gegen ehemaligen SS-Wachmann Bruno D. inHamburg bei Panorama 3, Dienstag, 24.09.2019, 21.15 Uhr im NDRFernsehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationFrank Jahn / Iris OckenfelsTel.: 0404156-2301 / 04041564363Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell