Nazi-Bedrohung zu lange kleingeredet Kommentar Von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf (ots) - Am Samstag haben Hunderte Kamp-Lintforter ein beeindruckendesZeichen gegen Rechtsradikalismus gesetzt. Die Bürger haben sich hinter ihrStadtoberhaupt gestellt, das sich von Nazis bedroht fühlt.Ausländerfeindlichkeit und rechte Hetze haben keinen Platz in ihrer Stadt. Nichtdort, und auch nicht sonst wo! Es ist ein starkes Signal mit Strahlkraft weitüber die Region hinaus, das an diesem Tag von der ehemaligen Bergbaustadt amNiederrhein gesendet worden ist. Gleichzeitig aber wird am Samstag auferschreckende Art und Weise deutlich, wie weit es Nazis mit ihrer Hetze inDeutschland schon gebracht haben. Oder anders formuliert: In welcher Gefahr sichunsere Demokratie befindet. Denn der Mann, um den es bei den Kundgebungen ging,hat selbst nicht teilnehmen können. Die Polizei hatte Christoph Landscheidt voneinem Auftritt bei der Gegendemonstration abgeraten. Aus Sicherheitsgründen.Demnach kann ein Bürgermeister 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs inseiner eigenen Stadt nicht mehr auf einer öffentlichen Veranstaltung gegenRechtsradikalismus sprechen, ohne Gefahr zu laufen, angegangen zu werden. Hinzukommt, dass Anwohner im Kamp-Lintforter Stadtteil Hoerstgen schon seit Jahrenvon Nazis terrorisiert werden - und das so gut wie ungehindert. Eine Betroffeneschlug am Samstag in aller Öffentlichkeit Alarm und berichtete von massivenMorddrohungen und davon, dass die Polizei nicht genug täte, um sie zu schützen.Das ist erschütternd! Zu lange wurde von fast allen Seiten weggeguckt,verharmlost und kleingeredet. Durch Kamp-Lintfort muss nun aber auch den Letztenbewusst geworden sein, dass unsere Demokratie ernsthaft in Gefahr ist und um siegekämpft werden muss.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4489749OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell