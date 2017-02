Nazan Eckes übernimmt erneut Schirmherrschaft für den DEICHMANN-Förderpreis für Integration (FOTO)

Essen (ots) -Die TV-Moderatorin Nazan Eckes (40) übernimmt erneut dieSchirmherrschaft des Deichmann Förderpreises für 2017. Bereits zum13. Mal zeichnet DEICHMANN Unternehmen, Schulen und Initiativen aus,die Kinder und Jugendliche in beispielhaften Projekten in Beruf undGesellschaft integrieren. Der Förderpreis ist mit einem Preisgeld voninsgesamt 100.000 Euro dotiert. Nazan Eckes unterstützt diesesEngagement bereits seit 2013 in verschiedenen Funktionen. Neben derSchirmherrschaft ist sie ebenfalls fester Bestandteil der Jury.Sie gehört zu Deutschlands bekanntesten TV-Moderatorinnen: Egal obfür "Deutschland sucht den Superstar", "Dance Dance Dance" oder"Explosiv" - Nazan Eckes steht regelmäßig vor der Kamera. 2010 hatdie türkisch-stämmige Moderatorin zudem ein Buch mit dem Titel "GutenMorgen, Abendland: Almanya und Türkei - eine Familiengeschichte"herausgebracht. Hier berichtet sie auf unterhaltsame Art und Weiseüber ihr Leben zwischen zwei Kulturen. Aufgrund ihrer persönlichenErfahrung mit dem Thema Integration ist Nazan Eckes sozialesEngagement besonders wichtig. "Gerade in Zeiten der Integration vonvielen ausländischen Mitbürgern ist es wichtig Stellung zu beziehenund Brücken zu bauen. Wir müssen uns für ein Miteinander aussprechenund eine Spaltung unserer Gesellschaft vermeiden", erklärt dieTV-Moderatorin. Da ihre Familie ursprünglich aus der Türkei stammt,weiß sie, welche Herausforderungen es mit sich bringt, sich in einerfremden Kultur zurechtfinden zu müssen. "Mein Vater hat mir von kleinauf beigebracht, dass Integration nur mit einer beruflichenPerspektive zu leisten ist. Grundvoraussetzung hierfür ist eine guteSchulbildung und das Beherrschen der deutschen Sprache. DerDEICHMANN-Förderpreis zeichnet private Initiativen aus, die hieransetzen und Kinder und Jugendliche unterstützen. Daher freue ichmich, dieses Jahr erneut als Schirmherrin und Jury-Mitglied dabeisein zu dürfen", sagt die TV-Moderatorin.Neben Nazan Eckes sitzen weiterhin Heinrich Deichmann, Unternehmerund Initiator des Förderpreises, Anton Rütten, Leiter der AbteilungIntegration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr.Markus Schmitz, Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern derBundesagentur für Arbeit sowie Michael Jungbluth,Wirtschaftsjournalist und Autor, in der Jury.Nachahmenswerte Projekte gesucht2015 sind so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen wie nochnie. So verzeichnete die Bundesrepublik die höchstenZuwanderungszahlen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950. Wiekann Integration gelingen, ist die alles beherrschende Frage.Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates der DEICHMANNSE, hat 2005 den DEICHMANN-Förderpreis initiiert, um Initiativen, diehier besonders großes Engagement zeigen, auszuzeichnen.Der Förderpreis für Integration gliedert sich in drei Kategorien:In der Kategorie 1 werden kleine und mittlere Unternehmenausgezeichnet. In der zweiten Kategorie können sich Vereine,öffentliche Initiativen, kirchliche Organisationen sowie privateEngagements bewerben. Hier geht es beispielsweise um regelmäßigenSprachunterricht oder die Vermittlung von Kontakten undWeiterbildungsmaßnahmen. In der dritten Kategorie werden schulischePräventivmaßnahmen gesucht.Bewerbungsfrist läuft bis 30. Juni 2017Alle Initiativen, die sich für benachteiligte Kinder oderJugendliche engagieren, können sich überwww.deichmann-foerderpreis.de bis zum 30. Juni 2017 bewerben. DieBewerbungsunterlagen sind unter www.deichmann-foerderpreis.deanzufordern. Der DEICHMANN-Förderpreis ist insgesamt mit 100.000 Eurodotiert.Pressekontakt:Pressekontakt über Wettbewerbsbüro:P.U.N.K.T. PR GmbH,Völckersstraße 44, 22765 Hamburg,Telefon: 040/853760-0,E-Mail: info@punkt-pr.dewww.deichmann-foerderpreis.deOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell