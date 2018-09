Hamburg (ots) - GALA feiert die kulturelle Vielfalt des Landes. Imaktuellen Heft (40/2018, ab heute im Handel) kommen viele deutscheProminente mit Migrationshintergrund zu Wort, darunter Nazan Eckes,Sibel Kekilli, Nelson Müller, Sara Nuru und Cem Özdemir. Sie äußernsich zu ihren typisch deutschen Eigenschaften: "Ich besitze einenschwäbischen Sauberkeitsfimmel, norddeutsche Klarheit und eineRuhrgebietsschnauze", so Sternekoch Nelson Müller. Zudem machen diePromis deutlich, was sie von Deutschland erwarten. Model Sara Nurubetont: "Ich wünsche mir, dass wir gerade in Zeiten der SpaltungFarbe bekennen für Vielfalt, Toleranz und Solidarität." ModeratorinNazan Eckes erwartet von Deutschland "eine entspanntere Haltung zuMenschen mit fremden Wurzeln."Alle Fotos der Geschichte stammen aus eigenen GALA-Produktionenund zeigen die Promis zum Teil in themenbezogenen Szenen. Cem Özdemirspielt mit Klischees und ließ sich als Kleingärtner ablichten.GALA-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann über die besondereHeftstrecke: "Als People- und Lifestyle-Magazin sind wir keinAbsender politischer Botschaften. Aber natürlich bewegen dieaktuellen Entwicklungen auch uns in der Redaktion. Daher nutzen wirdie Strahlkraft unserer Marke, um die kulturelle Vielfalt in unseremLand zu feiern. Und das kann GALA natürlich am besten mit diesentollen Prominenten, die Deutschland bereichern."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationMaike PelikanGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2157E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell