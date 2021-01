BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Kremlkritiker Alexei Nawalny will am Sonntag nach Russland zurückkehren. Das teilte er am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Frage "zurückkehren oder nicht" habe sich für ihn demnach nie gestellt.

Er sei von selbst nie gegangen. Aus Deutschland ausreisen will er mit einer Maschine der russischen Fluggesellschaft Pobeda. Nawalny war am 20. August auf einem innerrussischen Flug zusammengebrochen und mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Später wurde er nach Berlin geflogen. Mehrere internationale Labore erbrachten bei ihm den Nachweis eines chemischen Nervenkampfstoffes der Nowitschok-Gruppe. Auch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) hatte die Befunde bestätigt.

