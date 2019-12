Navistar: Lohnt sich die Aufruhr?

Für die Aktie Navistar stehen per 17.12.2019, 00:38 Uhr 32.31 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Navistar zählt zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Unser Analystenteam hat Navistar auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,29 liegt Navistar unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 51,39 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Navistar beläuft sich mittlerweile auf 31,11 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 32,27 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,73 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 31,23 USD. Somit ist die Aktie mit +3,33 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für die Navistar sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 6 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 3 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Navistar. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 31,33 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -2,9 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 32,27 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".