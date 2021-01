Navistar Aktie: Navistar will Werk in Illinois verkaufen!

Navistar International Corp. (NYSE:NAV) kündigte am Mittwoch an, 250 Mitarbeiter zu entlassen. Dies ist Teil eines Plans zur Schließung und zum Verkauf des Werks in Melrose Park, Illinois, an einen Industrieparkentwickler. Weitere 250 Mitarbeiter werden an andere Standorte verlagert. Navistar hat 2018 170 Mitarbeiter in Melrose Park entlassen, als das Unternehmen die Motorenproduktion dort einstellte. Der Bedarf des Unternehmens an Motorentests ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung