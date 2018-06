Navios Maritime Midstream: Aktienanalyse vom 29.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "BMO SP 500 INDEX ETF":

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Navios Maritime Midstream per 28.06.2018 bei 3,8 USD. Navios Maritime Midstream zählt zu "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Nach einem bewährten Schema haben wir Navios Maritime Midstream auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Navios Maritime Midstream. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Navios Maritime Midstream ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Transportation & Logistics) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,89 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,91 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Navios Maritime Midstream beträgt bezogen auf das Kursniveau 13,05 Prozent und liegt mit 5,18 Prozent unter dem Mittelwert (18,24) für diese Aktie. Navios Maritime Midstream bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.